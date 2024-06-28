Глава РЭО Буцаев рассказал о размере призового фонда «Зеленой премии»

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в этом году общий призовой фонд «Зеленой премии» увеличен до 9 000 000 рублей. Победители будут выбраны по трем трекам — профессиональному, общественному и юннатскому. При этом денежные призы предусмотрены для лауреатов номинаций по общественному и юннатскому трекам. По словам главы РЭО, «Зеленая премия» является ключевым мероприятием экопросветительского формата, направленным на выявление наиболее активных представителей бизнес-сообщества, общественности, образовательных учреждений и молодежи, которые вносят свой вклад в построение циркулярной экономики и реализацию реформы в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, пишут newsnn.ru.