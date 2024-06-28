Глава РЭО Буцаев рассказал о размере призового фонда «Зеленой премии»

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в этом году общий призовой фонд «Зеленой премии» увеличен до 9 000 000 рублей. Победители будут выбраны по трем трекам — профессиональному, общественному и юннатскому. При этом денежные призы предусмотрены для лауреатов номинаций по общественному и юннатскому трекам. По словам главы РЭО, «Зеленая премия» является ключевым мероприятием экопросветительского формата, направленным на выявление наиболее активных представителей бизнес-сообщества, общественности, образовательных учреждений и молодежи, которые вносят свой вклад в построение циркулярной экономики и реализацию реформы в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, пишут newsnn.ru.
Общественный трек включает в себя пять номинаций. Это «Экологические лидеры» (призы получат 3 победителя, грант — 1 000 000 рублей), «Экологическая семья» (сертификат на 500 000 рублей на семейное путешествие), «Экологические центры» (3 победителя, грант — 500 000 рублей), «Экологическое предпринимательство» (3 победителя, грант — 500 000 рублей), «Студенчество» (10 победителей, стипендия — 150 000 рублей).
Юннатский трек включает в себя номинацию «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов», в рамках которой будут определены 10 финалистов, и номинацию «Лидеры юннатов», в которой будут определены 5 лауреатов с предоставлением гранта на сумму 200 000 рублей.
Каждая из категорий профессионального трека определит 10 финалистов и предусматривает приглашение на церемонию награждения.
Как сообщил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, жюри дистанционно ознакомится с проектами и составит шорт-лист, на основании которого будут выбраны победители профессионального трека, а также трека «Зеленая премия. Юннаты» и номинации «Экологическая семья».
Лучших участников остальных номинаций общественного трека определят на основании предварительной оценки проектов экспертной комиссией, а также шорт-листа и результатов очной защиты проектов шорт-листа, которая будет проходить в формате питчинга.
Уточняется, что все размеры грантов указаны с учетом налогов.