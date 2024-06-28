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Власти Тюменской области оплатят из бюджета доставку борщей и котлет

Для чиновников будут варить борщи и готовить котлеты за миллион рублей

28 июня 2024, 03:33
Фото: 1MI

Власти Тюменской области оплатят из бюджета доставку борщей и котлет

Власти Тюменской области потратят более 1 миллиона рублей из региональной казны на доставку обедов для сотрудников федеральных органов власти. Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупки.

В размещенных документах указано, что подрядная организация должна будет готовить и доставлять готовые комплексные обеды для сотрудников ежедневно в рабочие дни до 28 декабря 2024 года.

В документах прописано меню и граммовка блюд. Представлены пять салатов («Винегрет», «Оливье», «Сельдь под шубой», «Мимоза» и «Деревенский»), пять супов (борщ с курицей, рассольник, гороховый, гречневый, с лапшой), пять вторых блюд (плов, котлеты, рыба запеченная, бефстроганов, мясные ежики), пять напитков (из вишни, сухофруктов, шиповника, кураги, клюквы-брусники).

«Услуги по организации питания должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями, ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“, „О качестве и безопасности пищевых продуктов“», — прописано в документах.
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Также отмечено, что приготовление блюд должно осуществляться в производственных цехах, имеющих технологическое оборудование для приготовления салатов, закусок, 1-х, 2-х и 3-х блюд и заготовок к ним, выпечки хлебобулочных изделий. Персонал должен иметь профессиональную квалификацию и медкнижки.

Ранее «Наш Город» писал, что власти потратят 1,5 миллиона рублей на приобретение полисов ДМС для сотрудников областной думы, вышедших на пенсию.

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