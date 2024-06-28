Для чиновников будут варить борщи и готовить котлеты за миллион рублей

В документах прописано меню и граммовка блюд. Представлены пять салатов («Винегрет», «Оливье», «Сельдь под шубой», «Мимоза» и «Деревенский»), пять супов (борщ с курицей, рассольник, гороховый, гречневый, с лапшой), пять вторых блюд (плов, котлеты, рыба запеченная, бефстроганов, мясные ежики), пять напитков (из вишни, сухофруктов, шиповника, кураги, клюквы-брусники).