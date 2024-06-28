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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Боли в спине можно устранить, регулярно гуляя

Боли в спине можно устранить, регулярно гуляя

28 июня 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Люди, страдающие от болей в спине, могут решить проблему, гуляя по полчаса в день.

О том, как пешие прогулки лечат боли в позвоночнике, пишет newia.

Боли в спине бьют по активности и настроению, поэтому каждый, кто хотя бы раз пережил такой приступ, пойдет на все, лишь бы это не повторилось.

Между тем эксперимент с участием 700 добровольцев показал: те, кто регулярно гуляет пешком, на 43% реже страдают от болей в позвоночнике, а периоды между приступами у них длятся в два раза дольше. За участниками исследования наблюдали на протяжении трех лет, при этом половина этих людей принимала участие в индивидуальной программе ходьбы пять раз в неделю по полчаса, вторая же половина пренебрегала прогулками.

Результат: у добровольцев из первой группы средний период без рецидива оказался более продолжительным, достигнув 208 дней против 112 в контрольной группе. У этих же людей опасность рецидива болей в пояснице стала меньше на 28%.

Это можно объяснить тем, что ходьба — это отличный способ тренировки мышц и связок, обеспечивающий развитие мышечного корсета, поддерживающего позвоночный столб и позволяющего предотвратить возникновение болей.

Примечательно, что показатели общего состояния здоровья и жизни у любителей ходьбы тоже демонстрируют рост.

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