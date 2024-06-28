Боли в спине можно устранить, регулярно гуляя

Между тем эксперимент с участием 700 добровольцев показал: те, кто регулярно гуляет пешком, на 43% реже страдают от болей в позвоночнике, а периоды между приступами у них длятся в два раза дольше. За участниками исследования наблюдали на протяжении трех лет, при этом половина этих людей принимала участие в индивидуальной программе ходьбы пять раз в неделю по полчаса, вторая же половина пренебрегала прогулками.