Более 13 млрд руб. привлекли зонтичные поручительства КМСП для приграничных регионов

В начале текущего года Корпорация МСП предоставила спецлимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования представителей малого и среднего бизнеса в приграничных регионах, Крыму и Севастополе. Поручительства Корпорации могут покрывать до 50% суммы кредита и доступны для предпринимателей без залогового имущества. Максимальная сумма поручительства составляет до 1 миллиарда рублей на срок 15 лет. Эта форма поддержки была введена в 2021 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. «Зонтичный» механизм реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».