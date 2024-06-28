nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Более 13 млрд руб. привлекли зонтичные поручительства КМСП для приграничных регионов

Более 13 млрд руб. привлекли зонтичные поручительства КМСП для приграничных регионов

28 июня 2024, 10:33
Фото: 1MI
Представителям малого и среднего бизнеса Крыма и Севастополя, а также приграничных регионов было предоставлено финансирование в размере 13,3 миллиарда рублей с использованием «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.

В начале этого года были выделены отдельные лимиты.

В число регионов, которые получили поддержку, вошли Крым, Севастополь, Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская, Брянская области, пишет ТАСС.

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак отметил, что для представителей МСП Крыма, Севастополя и приграничных субъектов Корпорация МСП запустила специальные «зонтичные» поручительства с повышенным уровнем покрытия. Это было сделано с целью стимулирования банков к более активному кредитованию предпринимательства. По словам Новака, приграничные регионы привлекли 10,4 млрд рублей через «зонтичный» механизм, а представители малого и среднего бизнеса в Крыму и Севастополе получили 2,9 млрд рублей.

Самое большое количество кредитов в приграничных регионах было выдано представителям сферы обрабатывающих производств, строительства и сельского хозяйства. В Крыму наиболее активными отраслями оказались строительство, гостиничный бизнес, общественное питание и обрабатывающие производства.

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что представители малых и средних предприятий в приграничных регионах заключили более 800 кредитных соглашений с использованием специальных лимитов поручительств Корпорации МСП. В Крыму и Севастополе было подписано более 530 таких договоров.

Отмечается, что поддержка малого и среднего бизнеса в приграничных районах обсуждалась на встрече председателя Правительства России Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. В ходе встречи Мишустин поручил обеспечить необходимыми инструментами развития и поддержки малых МСП в приграничных регионах.

Руководитель Корпорации МСП сообщил, что по количеству предоставленных кредитов и объемам привлеченного финансирования лидирует микробизнес. В приграничных регионах микропредприятия получили 6,3 млрд рублей банковских средств и заключили 680 соглашений. В Крыму и Севастополе было привлечено более 2,1 млрд рублей и заключено почти 500 соглашений.

В начале текущего года Корпорация МСП предоставила спецлимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования представителей малого и среднего бизнеса в приграничных регионах, Крыму и Севастополе. Поручительства Корпорации могут покрывать до 50% суммы кредита и доступны для предпринимателей без залогового имущества. Максимальная сумма поручительства составляет до 1 миллиарда рублей на срок 15 лет. Эта форма поддержки была введена в 2021 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. «Зонтичный» механизм реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подпишитесь
Тюменкам нельзя не рожать. Почему в Госдуме хотят запретить идеи чайлдфри?
Сегодня, 09:29
Заводы пустуют, а они продукты возят! Почему тюменцы предпочитают работу курьером?
Сегодня, 08:22
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Сегодня, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Сегодня, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Сегодня, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Сегодня, 01:00