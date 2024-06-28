Более 13 млрд руб. привлекли зонтичные поручительства КМСП для приграничных регионов

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В начале этого года были выделены отдельные лимиты.
В число регионов, которые получили поддержку, вошли Крым, Севастополь, Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская, Брянская области, пишет ТАСС.
Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак отметил, что для представителей МСП Крыма, Севастополя и приграничных субъектов Корпорация МСП запустила специальные «зонтичные» поручительства с повышенным уровнем покрытия. Это было сделано с целью стимулирования банков к более активному кредитованию предпринимательства. По словам Новака, приграничные регионы привлекли 10,4 млрд рублей через «зонтичный» механизм, а представители малого и среднего бизнеса в Крыму и Севастополе получили 2,9 млрд рублей.
Самое большое количество кредитов в приграничных регионах было выдано представителям сферы обрабатывающих производств, строительства и сельского хозяйства. В Крыму наиболее активными отраслями оказались строительство, гостиничный бизнес, общественное питание и обрабатывающие производства.
Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что представители малых и средних предприятий в приграничных регионах заключили более 800 кредитных соглашений с использованием специальных лимитов поручительств Корпорации МСП. В Крыму и Севастополе было подписано более 530 таких договоров.
Отмечается, что поддержка малого и среднего бизнеса в приграничных районах обсуждалась на встрече председателя Правительства России Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. В ходе встречи Мишустин поручил обеспечить необходимыми инструментами развития и поддержки малых МСП в приграничных регионах.
Руководитель Корпорации МСП сообщил, что по количеству предоставленных кредитов и объемам привлеченного финансирования лидирует микробизнес. В приграничных регионах микропредприятия получили 6,3 млрд рублей банковских средств и заключили 680 соглашений. В Крыму и Севастополе было привлечено более 2,1 млрд рублей и заключено почти 500 соглашений.
В начале текущего года Корпорация МСП предоставила спецлимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования представителей малого и среднего бизнеса в приграничных регионах, Крыму и Севастополе. Поручительства Корпорации могут покрывать до 50% суммы кредита и доступны для предпринимателей без залогового имущества. Максимальная сумма поручительства составляет до 1 миллиарда рублей на срок 15 лет. Эта форма поддержки была введена в 2021 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. «Зонтичный» механизм реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».