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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:14

Тюменские врачи рассказали, какие продукты опасны летом

Высок риск отравиться: тюменские врачи рассказали, какие продукты опасны летом

27 июня 2024, 08:12
Фото: 1MI

Тюменские врачи рассказали, какие продукты опасны летом

Летняя жара способствует распространению микроорганизмов, вызывающих отравление. Опасные продукты можно найти не только на рынках, но и у себя дома.

Высокая температура воздуха и несоблюдение условий хранения приводят к распространению микроорганизмов, которые вызывают отравление. С какими продуктами нужно быть осторожнее — рассказали в Роспотребнадзоре по Тюменской области Ura.ru.

Самыми опасными специалисты считают заправленные майонезом салаты и кондитерские изделия с кремом. В этот список также входят рыба и морепродукты, мясо, колбаса и молоко.

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Кроме того, эксперты не рекомендуют покупать в жару овощи, фрукты и ягоды на рынках. У большинства продавцов, торгующих на рынках, отсутствуют медкнижки и другие необходимые документы.

Ранее «Наш город» писал, что цена на дыню «Колхозница» в Тюмени подскочила в три раза. Ее стоимость выросла до 290 рублей за килограмм.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Лето#Продукты#Отравления#Жара#Продукты питания
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