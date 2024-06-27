Высок риск отравиться: тюменские врачи рассказали, какие продукты опасны летом

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Высокая температура воздуха и несоблюдение условий хранения приводят к распространению микроорганизмов, которые вызывают отравление. С какими продуктами нужно быть осторожнее — рассказали в Роспотребнадзоре по Тюменской области Ura.ru.
Самыми опасными специалисты считают заправленные майонезом салаты и кондитерские изделия с кремом. В этот список также входят рыба и морепродукты, мясо, колбаса и молоко.
Кроме того, эксперты не рекомендуют покупать в жару овощи, фрукты и ягоды на рынках. У большинства продавцов, торгующих на рынках, отсутствуют медкнижки и другие необходимые документы.
Ранее «Наш город» писал, что цена на дыню «Колхозница» в Тюмени подскочила в три раза. Ее стоимость выросла до 290 рублей за килограмм.