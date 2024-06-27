Все выше и выше. В Тюмени опять подорожали билеты до Сочи

Информацию об ажиотаже на ЖД билеты публикует портал 72.ru ссылаясь на жалобы тюменцев, желавших уехать в Сочи. По словам тюменцев, то, что билетов нет даже до середины сентября — еще полбеды. Они еще и с таким спросом выросли в цене.