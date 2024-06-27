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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В Тюмени опять подорожали билеты до Сочи

Все выше и выше. В Тюмени опять подорожали билеты до Сочи

27 июня 2024, 14:25
Фото: 1MI

В Тюмени опять подорожали билеты до Сочи

В Тюмени наблюдается небывалый ажиотаж на билеты до Сочи. Касается это в частности тех, что нужны для проезда на курорт поездом.

Информацию об ажиотаже на ЖД билеты публикует портал 72.ru ссылаясь на жалобы тюменцев, желавших уехать в Сочи. По словам тюменцев, то, что билетов нет даже до середины сентября — еще полбеды. Они еще и с таким спросом выросли в цене.

Полтора дня ждала, чтобы на нужное мне направление купить билет. За день до отправления появилось три верхних места в купе, ехать четыре часа, а 2500 рублей заплати. Ужас.
Конечно, на одного человека, может, и есть возможность найти один билет, а на семью из четырех человек? Или ехать в разных вагонах? Особенно с маленьким ребенком. Смотрели уже разные варианты. Ничего нет. — пишут пользователи соцсетей

Напомним, что ранее сообщалось о том, что при росте цен на билеты в Краснодарский край на сервисе по бронированию авиабилетов появились дешевые билеты в Турцию. Они стоят в два раза меньше, чем билеты до Сочи.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Билеты#Цены на билеты#Стоимость
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