Все выше и выше. В Тюмени опять подорожали билеты до Сочи

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Информацию об ажиотаже на ЖД билеты публикует портал 72.ru ссылаясь на жалобы тюменцев, желавших уехать в Сочи. По словам тюменцев, то, что билетов нет даже до середины сентября — еще полбеды. Они еще и с таким спросом выросли в цене.
Полтора дня ждала, чтобы на нужное мне направление купить билет. За день до отправления появилось три верхних места в купе, ехать четыре часа, а 2500 рублей заплати. Ужас.
Конечно, на одного человека, может, и есть возможность найти один билет, а на семью из четырех человек? Или ехать в разных вагонах? Особенно с маленьким ребенком. Смотрели уже разные варианты. Ничего нет. — пишут пользователи соцсетей
Напомним, что ранее сообщалось о том, что при росте цен на билеты в Краснодарский край на сервисе по бронированию авиабилетов появились дешевые билеты в Турцию. Они стоят в два раза меньше, чем билеты до Сочи.