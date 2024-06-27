В Модульбанке рассказали о сервисе приема оплат по NFC

В настоящее время в России NFC-технологии используют многие кредитные организации, в их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Недавно возможность оплаты с мобильного телефона через NFC появилась и у клиентов Модульбанка — предпринимательского хаба с сервисами и ресурсами для развития бизнеса. Банк также представил специальное приложение для бизнеса под названием ModulPay, которое позволяет платить банковскими картами через NFC-модуль телефона. Согласно заявлению председателя правления Модульбанка Павла Семенова, данное приложение будет регулярно обновляться. Он также подчеркнул, что у клиентов банка также появилась возможность работать с онлайн-кассой, при этом фискализация интегрирована в общую систему и совершается автоматически.