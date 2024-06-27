В Модульбанке рассказали о сервисе приема оплат по NFC

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
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Updated Сегодня, 11:55
В последнее время люди также активно стали использовать на мобильных устройствах платежную технологию для приема безналичных платежей через NFC, пишет newsnn.ru.
Технология Near Field Communication поддерживает беспроводную передачу данных малого радиуса действия. Применение ее в мобильных телефонах дает возможность бесконтактно платить за товары и услуги.
Также отмечается, что для того, чтобы принимать оплату через NFC, нужно завести специальную сим-карту с поддержкой этой технологии, а также скачать и установить мобильное приложение на свое устройство.
К основным преимуществам использования NFC-оплаты относятся удобство и быстрота. Кроме того, это еще и безопасный способ осуществления транзакций, поскольку данные передаются в зашифрованном виде.
В настоящее время в России NFC-технологии используют многие кредитные организации, в их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Недавно возможность оплаты с мобильного телефона через NFC появилась и у клиентов Модульбанка — предпринимательского хаба с сервисами и ресурсами для развития бизнеса. Банк также представил специальное приложение для бизнеса под названием ModulPay, которое позволяет платить банковскими картами через NFC-модуль телефона. Согласно заявлению председателя правления Модульбанка Павла Семенова, данное приложение будет регулярно обновляться. Он также подчеркнул, что у клиентов банка также появилась возможность работать с онлайн-кассой, при этом фискализация интегрирована в общую систему и совершается автоматически.
Резюмируя, можно отметить, что использование NFC для приема оплаты через мобильный телефон становится все более распространенным способом расчетов, а благодаря тому, что это удобно, быстро и безопасно, все больше людей выбирают именно этот метод оплаты своих покупок.