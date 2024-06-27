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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году

Ученые предупредили об опасности вулканов в Исландии для 70% граждан

27 июня 2024, 09:07
Фото: Valentin Troll, Uppsala University / around.uoregon.edu
Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году
Извержения вулканов в Исландии представляют серьезную угрозу для густонаселенных районов страны. Ученые установили, что вулканическая активность может продолжаться в течение многих десятилетий, а возможно, и столетий.

Как пишет newkhakasiya.online, на юго-западе Исландии произошло восемь крупных извержений начиная с 2021 года. В этом районе проживает около 70% населения страны. Здесь же располагается единственный гражданский аэропорт Исландии и несколько геотермальных электростанций.

Извержение, произошедшее примерно месяц назад, вынудило власти эвакуировать людей из популярного курорта Голубая лагуна.

Эксперты отмечают, что в течение последних 800 лет вулканическая активность в этом регионе была сравнительно низкой, но период спокойствия, вероятно, подходит к концу. Прогнозы, основанные на анализе землетрясений и состава вулканической лавы, указывают на то, что региону предстоит готовиться к частым извержениям в течение многих лет, а возможно, и столетий.

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