Ученые предупредили об опасности вулканов в Исландии для 70% граждан

Эксперты отмечают, что в течение последних 800 лет вулканическая активность в этом регионе была сравнительно низкой, но период спокойствия, вероятно, подходит к концу. Прогнозы, основанные на анализе землетрясений и состава вулканической лавы, указывают на то, что региону предстоит готовиться к частым извержениям в течение многих лет, а возможно, и столетий.