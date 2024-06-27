Ученые предупредили об опасности вулканов в Исландии для 70% граждан

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Как пишет newkhakasiya.online, на юго-западе Исландии произошло восемь крупных извержений начиная с 2021 года. В этом районе проживает около 70% населения страны. Здесь же располагается единственный гражданский аэропорт Исландии и несколько геотермальных электростанций.
Извержение, произошедшее примерно месяц назад, вынудило власти эвакуировать людей из популярного курорта Голубая лагуна.
Эксперты отмечают, что в течение последних 800 лет вулканическая активность в этом регионе была сравнительно низкой, но период спокойствия, вероятно, подходит к концу. Прогнозы, основанные на анализе землетрясений и состава вулканической лавы, указывают на то, что региону предстоит готовиться к частым извержениям в течение многих лет, а возможно, и столетий.