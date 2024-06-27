Тюменские Отелло. Ревнивые собутыльники насмерть забили друга головой о батарею

Это не уснувшие приятели заметили и решили проучить своего друга. Сначала они стащили обидчика на пол, после чего начали забивать, а затем несколько раз ударили головой о батарею. После чего от избитого избавились, выкинув его на лестницу. От полученных травм мужчина скончался.