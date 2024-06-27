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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Ревнивые собутыльники насмерть забили друга головой о батарею

Тюменские Отелло. Ревнивые собутыльники насмерть забили друга головой о батарею

27 июня 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney

Ревнивые собутыльники насмерть забили друга головой о батарею

В Тюмени вынесли приговор двум собутыльникам, решившим отучить третьего от ухаживаний за занятой дамой. После такого жертва не выжила.

Информацию о вынесении приговора собутыльникам сообщает объединенная пресс-служба судов. В ходе следствия выяснилось, что два близких приятеля позвали третьего и решили выпить в компании подружки. После того, как первые два собутыльника перепили и легли спать, третий решил приударить за дамой.

Это не уснувшие приятели заметили и решили проучить своего друга. Сначала они стащили обидчика на пол, после чего начали забивать, а затем несколько раз ударили головой о батарею. После чего от избитого избавились, выкинув его на лестницу. От полученных травм мужчина скончался.

Обоих собутыльников задержали. Суд приговорил их к 6 и 7 годам колонии строгого режима.

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