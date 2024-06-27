Тюменские Отелло. Ревнивые собутыльники насмерть забили друга головой о батарею

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Информацию о вынесении приговора собутыльникам сообщает объединенная пресс-служба судов. В ходе следствия выяснилось, что два близких приятеля позвали третьего и решили выпить в компании подружки. После того, как первые два собутыльника перепили и легли спать, третий решил приударить за дамой.
Это не уснувшие приятели заметили и решили проучить своего друга. Сначала они стащили обидчика на пол, после чего начали забивать, а затем несколько раз ударили головой о батарею. После чего от избитого избавились, выкинув его на лестницу. От полученных травм мужчина скончался.
Обоих собутыльников задержали. Суд приговорил их к 6 и 7 годам колонии строгого режима.