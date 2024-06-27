Настоящий грабеж! В Тюмени на 20% подскочила стоимость ремонта

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Прораб отделочных работ Михаил Диев рассказал, что еще в прошлом году отделка стоила около 12 тысяч за квадратный метр, теперь специалисты просят около 16-17 тысяч рублей за «квадрат». Так, сейчас за отделку однушки, площадью в 40 квадратных метров, придется отдать около 660 000 рублей.
«Но это уже с учетом материалов. Причем основная причина удорожание, это именно рост стоимости расходников, хотя и оплата труда рабочих тоже подросла, но это явление закономерное, на фоне общего роста цен», — объясняет прораб.
Вместе с тем растет в цене и мебель, еще к концу прошлого года ее стоимость выросла на 20%, в этом году она поднялась еще на 5%. Экономист Ирина Меняйлова говорит о том, что главная причина такого скачка — европейская фурнитура.
«Пока необходимы поставки из-за рубежа, а здесь мы зависим от курса доллара», — указывает эксперт.
Вместе с тем выросли цены на услуги сборщиков мебели, в среднем на 5%. Сейчас, по оценке экспертов, средняя стоимость ремонта квартиры, площадью около 40 квадратных метров составляет около 1 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области снижается и число зарегистрированных браков, а вместе с ними и рождаемость.