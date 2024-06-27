nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Тюмени на 20% подскочила стоимость ремонта в квартире.

Настоящий грабеж! В Тюмени на 20% подскочила стоимость ремонта

27 июня 2024, 09:05
Фото: 1MI
В Тюмени на 20% подскочила стоимость ремонта в квартире.

В Тюмени на 20% подскочила стоимость ремонта

Покупка недвижимости — это еще полбеды. На пути к жизни в новенькой квартире еще одно препятствие — ремонт. С прошлого году услуги рабочих, расходные материалы и мебель подорожали, в среднем, на 10-20%.

Прораб отделочных работ Михаил Диев рассказал, что еще в прошлом году отделка стоила около 12 тысяч за квадратный метр, теперь специалисты просят около 16-17 тысяч рублей за «квадрат». Так, сейчас за отделку однушки, площадью в 40 квадратных метров, придется отдать около 660 000 рублей.

«Но это уже с учетом материалов. Причем основная причина удорожание, это именно рост стоимости расходников, хотя и оплата труда рабочих тоже подросла, но это явление закономерное, на фоне общего роста цен», — объясняет прораб.

Вместе с тем растет в цене и мебель, еще к концу прошлого года ее стоимость выросла на 20%, в этом году она поднялась еще на 5%. Экономист Ирина Меняйлова говорит о том, что главная причина такого скачка — европейская фурнитура.

«Пока необходимы поставки из-за рубежа, а здесь мы зависим от курса доллара», — указывает эксперт.

Вместе с тем выросли цены на услуги сборщиков мебели, в среднем на 5%. Сейчас, по оценке экспертов, средняя стоимость ремонта квартиры, площадью около 40 квадратных метров составляет около 1 миллиона рублей.

РЭО: В РФ начнут выпускать мебель из вторсырья методом 3D-печати
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области снижается и число зарегистрированных браков, а вместе с ними и рождаемость.

Читайте также:
Центр города перекрыли в Тюмени из-за ремонта теплосетейКогда будет дешевле? Откладывая покупку квартиры, тюменка потеряла много денегЭто конец? Тюменцам больше не выдают ипотеку по льготной программе
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Деньги#Ремонт#Новости тюмени#Стоимость#Ремонтные работы
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Сегодня, 06:16
ТОП-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Сегодня, 07:21
Два новых ресторана откроют в Тюмени
Сегодня, 05:02
Регион вымирает? В Тюменской области стали чаще разводиться и не рожать детей
Сегодня, 08:26
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 года
Сегодня, 08:29
Семья искала его с января: с погибшим на СВО добровольцем простились в тюменском селе
Вчера, 10:17