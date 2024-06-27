Энергетики СУЭНКО приступили к реализации летней ремонтной кампании в Ишиме

На этот раз специалисты компании поставили перед собой цель — успеть за короткий летний период капитально отремонтировать или полностью заменить изношенные коммуникации и оборудование на котельных и тем самым повысить надежность теплоснабжения в городе. Все строительно-монтажные работы будут проводиться в рамках ремонтной и инвестиционной программ предприятия. Так, в июне энергетики капитально ремонтируют участки теплотрассы по улице Карла Маркса, 60, от центральной котельной и улицы Одоевского, 27, от котельной №4. Работы на улице Красная Заря уже завершены.