Энергетики СУЭНКО приступили к реализации летней ремонтной кампании в Ишиме

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
На этот раз специалисты компании поставили перед собой цель — успеть за короткий летний период капитально отремонтировать или полностью заменить изношенные коммуникации и оборудование на котельных и тем самым повысить надежность теплоснабжения в городе. Все строительно-монтажные работы будут проводиться в рамках ремонтной и инвестиционной программ предприятия. Так, в июне энергетики капитально ремонтируют участки теплотрассы по улице Карла Маркса, 60, от центральной котельной и улицы Одоевского, 27, от котельной №4. Работы на улице Красная Заря уже завершены.
В котельной №6 первым этапом запланирована замена стальной дымовой трубы диаметром 800 мм на ферменную самонесущую с двумя газоотводящими стволами. Подобные трехслойные дымовые трубы модульного типа выполнены из современных материалов и нержавеющей стали, что, в свою очередь, повышает энергоэффективность работы котельной и подачу тепла потребителям. Еще одним направлением является модернизация теплосетевого оборудования для присоединения новых потребителей. В частности, ведется реконструкция тепловых сетей от котельной №33, а также ремонт тепловых камер. После окончания работ надежным и качественным теплоснабжением будут обеспечены четыре многоквартирных жилых дома по улице Крымской.
Кроме того, бригады компании приступили к модернизации котельной №46 для технологического присоединения строящегося жилого комплекса из 5-ти многоквартирных домов по улице Карла Маркса, 77. К началу отопительного периода планируется завершить установку дополнительного котла и дымовой трубы для увеличения мощности котельной. Это послужит гарантией бесперебойной подачи тепловой энергии не только жилым домам, но и общественным зданиям, в числе которых Дворец культуры, общеобразовательная школа и вокзал.
Отметим, все запланированные на лето мероприятия должны завершить к началу отопительного сезона 2024/2025 годов.