nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Жителей Тобольска смутили посты в соцсетях главы города

«Звучит как прощание»: жителей Тобольска смутили посты в соцсетях главы города

26 июня 2024, 05:06
Фото: 1MI

Жителей Тобольска смутили посты в соцсетях главы города

В преддверии Дня города Максим Афанасьев опубликовал пост, в котором признался в любви к Тобольску. Однако горожане увидели в тексе иной посыл.
«А я смотрю на Тобольск и вижу город, который искренне полюбил. Каждый вечер в честь Дня города буду выкладывать видеоролики о любимом Тобольске! Те его уголки, над которыми особенно много трудились всей командой, проекты которых обсуждали всем городом, те места, которые преобразились благодаря нашим с вами усилиям», — пишет Афанасьев в своем Телеграм-канале.

В комментариях подписчики отметили, что текст выглядит как прощание с городом.

«Реально звучит как прощание. Но мы ждём Максима Викторовича в Тюмени, в областной столице. Ну и желаем тоболякам такого же сильного и волевого руководителя, как Максим Викторович», — пишет комментатор.
Китаец или ВАЗ? Какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году
Узнать подробнее

Другой подписчик тоже увидел прощальный подтекст, поэтому решил заранее попрощаться с главой города.

«Большое вам спасибо за работу, результат очевиден и осязаем! Исключительно здорово, что у нас работал такой мэр! Удачи вам в достижении будущих целей», — пишет Виктор Хлызов.

Максим Афанасьев - один из претендентов на пост главы Тюмени. Кроме него, в списке конкурсной комиссии также числятся замначальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, председатель регионального отделения партии «Коммунисты России» Динар Абукин и координатор тюменского городского отделения ЛДПР Максим Долматов.

30-градусная жара вернется в Тюменскую область в конце недели
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что имя нового мэра Тюмени станет известно 27 июня. Его изберут на заседании депутатов Тюменской городской Думы.

Читайте также:
Зарплаты женщин-руководителей в Тюменской области отстают от мужских на третьВладимир Путин посмертно наградил погибшего в Дагестане полицейского из Тюмени39-летний мужчина с татуировкой пропал в Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Соцсети#Максим Афанасьев
Подпишитесь
Катастрофа большого города. В тюменской Туре уровень воды упал уже до 95 сантиметров
Сегодня, 06:43
Самая высокая предлагаемая зарплата в Тюмени достигла 186 тысяч рублей
Сегодня, 06:02
В Тюмени закроется популярный ресторан русской кухни
Сегодня, 06:46
Когда будет дешевле? Откладывая покупку квартиры, тюменка потеряла много денег
Сегодня, 07:53
Зачем им целые диаспоры? В Тюмени вновь накаляется межнациональный конфликт
Вчера, 08:10
«Волонтер с огнем в глазах»: на СВО погиб ефрейтор из Тюменской области
Вчера, 08:01