«Звучит как прощание»: жителей Тобольска смутили посты в соцсетях главы города

Максим Афанасьев - один из претендентов на пост главы Тюмени. Кроме него, в списке конкурсной комиссии также числятся замначальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, председатель регионального отделения партии «Коммунисты России» Динар Абукин и координатор тюменского городского отделения ЛДПР Максим Долматов.