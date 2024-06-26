«Звучит как прощание»: жителей Тобольска смутили посты в соцсетях главы города

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
«А я смотрю на Тобольск и вижу город, который искренне полюбил. Каждый вечер в честь Дня города буду выкладывать видеоролики о любимом Тобольске! Те его уголки, над которыми особенно много трудились всей командой, проекты которых обсуждали всем городом, те места, которые преобразились благодаря нашим с вами усилиям», — пишет Афанасьев в своем Телеграм-канале.
В комментариях подписчики отметили, что текст выглядит как прощание с городом.
«Реально звучит как прощание. Но мы ждём Максима Викторовича в Тюмени, в областной столице. Ну и желаем тоболякам такого же сильного и волевого руководителя, как Максим Викторович», — пишет комментатор.
Другой подписчик тоже увидел прощальный подтекст, поэтому решил заранее попрощаться с главой города.
«Большое вам спасибо за работу, результат очевиден и осязаем! Исключительно здорово, что у нас работал такой мэр! Удачи вам в достижении будущих целей», — пишет Виктор Хлызов.
Максим Афанасьев - один из претендентов на пост главы Тюмени. Кроме него, в списке конкурсной комиссии также числятся замначальника Главного управления строительства Тюменской области Алексей Майер, председатель регионального отделения партии «Коммунисты России» Динар Абукин и координатор тюменского городского отделения ЛДПР Максим Долматов.
Ранее «Наш город» писал, что имя нового мэра Тюмени станет известно 27 июня. Его изберут на заседании депутатов Тюменской городской Думы.