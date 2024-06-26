Звезда сериала «Слово пацана» из Тюмени вновь примерит на себя роль бандита

О новой работе дуэта известна только сюжетная фабула — события разворачиваются в 90-е годы. 45-летняя Флора Хасимовна работает водителем троллейбуса и воспитывает троих сыновей: Петра, Юрия и Руслана. Несмотря на то, что у детей разные отцы, семья живет дружно. Но в лихие 90-е судьба разводит родных братьев по разным конфликтующим между собой бандам.