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Modified Сегодня, 12:35

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Звезда сериала «Слово пацана» из Тюмени вновь примерит на себя роль бандита

Звезда сериала «Слово пацана» из Тюмени вновь примерит на себя роль бандита

26 июня 2024, 12:35
Фото: Телеграм-канал актера Льва Зулькарнаева
Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль «Зимы» в сериале Жоры Крыжовникова «Слово Пацана. Кровь на асфальте», сыграет в новом криминальном проекте. На этот раз, он затронет тему 90-х.

Информацию о начале работы над новым проектом актер опубликовал в своих социальных сетях. Задействован артист в сериале режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой, ответственных за фильм «Зимний путь» и сериал «Черная Весна».

О новой работе дуэта известна только сюжетная фабула — события разворачиваются в 90-е годы. 45-летняя Флора Хасимовна работает водителем троллейбуса и воспитывает троих сыновей: Петра, Юрия и Руслана. Несмотря на то, что у детей разные отцы, семья живет дружно. Но в лихие 90-е судьба разводит родных братьев по разным конфликтующим между собой бандам.

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Какая роль досталась Зулькарнаеву — неизвестно. Вместе с тюменцем сыграют в проекте другие звезды «Слова пацана» — актер Слава Копейкин, исполнивший роль Турбо и Андрей Максимов, сыгравший Желтого.

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