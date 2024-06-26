Звезда сериала «Слово пацана» из Тюмени вновь примерит на себя роль бандита

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Информацию о начале работы над новым проектом актер опубликовал в своих социальных сетях. Задействован артист в сериале режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой, ответственных за фильм «Зимний путь» и сериал «Черная Весна».
О новой работе дуэта известна только сюжетная фабула — события разворачиваются в 90-е годы. 45-летняя Флора Хасимовна работает водителем троллейбуса и воспитывает троих сыновей: Петра, Юрия и Руслана. Несмотря на то, что у детей разные отцы, семья живет дружно. Но в лихие 90-е судьба разводит родных братьев по разным конфликтующим между собой бандам.
Какая роль досталась Зулькарнаеву — неизвестно. Вместе с тюменцем сыграют в проекте другие звезды «Слова пацана» — актер Слава Копейкин, исполнивший роль Турбо и Андрей Максимов, сыгравший Желтого.
Ранее сообщалось о том, что школьница из Тюмени стала моделью для модного испанского журнала.