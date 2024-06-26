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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

Зависит ли мудрость от возраста человека?

Зависит ли мудрость от возраста человека?

26 июня 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney
Люди негативно относятся к своему старению, хотя и понимают, что другого выхода нет. И для многих единственным утешением является то, что с возрастом человек становится мудрее.

Верно ли с научной точки зрения это утверждение и действительно ли старики становятся все знающими — в нашем материале.

Многие народы мира считают пожилых людей ценным источником мудрости. Вместе с тем ряд исследователей полагают, что уровень мудрости зависит не столько от количества прожитых лет, но и других не менее важных факторов, в числе которых эмоциональный интеллект, культура, мыслительный потенциал. Об этом пишет newia.ru.

В своей теории баланса Роберт Стернберг изложил понятие мудрости как способность сбалансировать личные, межличностные и внеличностные интересы для достижения всеобщего блага.

Есть и ряд иных мнений по данному вопросу. Так, некоторые ученые к составным элементам мудрости относят умение управлять своими эмоциями и относиться к другим людям с чуткостью, а также оценивать ситуации с различных сторон.

Из вышесказанного следует, что мудрость — это жизненный опыт, а также возможность анализировать этот опыт благодаря сочувствию и взгляду на перспективу.

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