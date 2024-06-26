Зависит ли мудрость от возраста человека?

Многие народы мира считают пожилых людей ценным источником мудрости. Вместе с тем ряд исследователей полагают, что уровень мудрости зависит не столько от количества прожитых лет, но и других не менее важных факторов, в числе которых эмоциональный интеллект, культура, мыслительный потенциал. Об этом пишет newia.ru.