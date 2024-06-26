В микрорайоне Тюмени заметили потерявшихся оленят. ВИДЕО

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Засняли маленьких оленят на территории микрорайона «Слобода» в Тюмени местные жители. Снятое видео публикует телеграм-канал «Темы Тюмени».
Откуда взялись, маленькие оленят в крупном микрорайоне — неизвестно. Многие пользователи сети предположили, что они потерялись, когда искали еду в черте города. Куда животные побежали после того, как их увидели — неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что в центре Ишима заметили взрослую лосиху, отдыхавшую на остановке. Скорее всего, она тоже заблудилась, ища еду.