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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В микрорайоне Тюмени заметили потерявшихся оленят

В микрорайоне Тюмени заметили потерявшихся оленят. ВИДЕО

26 июня 2024, 10:37
Фото: 1MI

В микрорайоне Тюмени заметили потерявшихся оленят

В Микрорайоне Тюмени заметили двух потерявшихся оленят. Они забрели в один из микрорайонов города и быстро пробежали мимо.

Засняли маленьких оленят на территории микрорайона «Слобода» в Тюмени местные жители. Снятое видео публикует телеграм-канал «Темы Тюмени».

Откуда взялись, маленькие оленят в крупном микрорайоне — неизвестно. Многие пользователи сети предположили, что они потерялись, когда искали еду в черте города. Куда животные побежали после того, как их увидели — неизвестно.

Видео: Темы Тюмени

Ранее сообщалось о том, что в центре Ишима заметили взрослую лосиху, отдыхавшую на остановке. Скорее всего, она тоже заблудилась, ища еду.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Животные#Новости тюмени#Олени на дороге#Дикие звери
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