Тюменская область повысила свой показатель «цифровой зрелости» до 85,7%

Posted 26 июня, 11:55
Published 26 июня, 11:55
Modified 1 июля, 10:05
Updated 1 июля, 10:05
Участники встречи обсудили итоги реализации стратегии цифровой трансформации и главные ИТ-события прошлого года
Итоги реализации стратегии цифровой трансформации представили на заседании Комиссии по цифровому развитию Тюменской области
«Регион демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития, в том числе благодаря внедрению современных цифровых технологий во все сферы жизни. Мы последовательно реализуем меры, направленные на повышение доступности и качества цифровых услуг для граждан, внедрение передовых технологий в работу органов власти», — отметил губернатор.
Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика». По итогам предыдущих двух лет Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по уровню достижения «цифровой зрелости». Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в 2024 году на очереди стоит цифровая трансформация госкомпаний региона. Это необходимо для обеспечения их технологической независимости.
Напомним, власти Тюменской области прошлой осенью обновили стратегию цифровой трансформации региона. Обновленная стратегия включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях на период до 2024 года. Наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.