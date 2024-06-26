С пострадавшего от взрыва газа дома в Тобольске сняли режим ЧС

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:13
В Тобольске сняли режим вероятного ЧС с дома №3 на Ремезова. В октябре прошлого года здание пострадало от взрыва газа.
На данный момент ремонтные работы завершены на 95%. Самой сложной частью было восстановление крыши, которая получила серьезные повреждения в результате пожара. Остался только косметический ремонт в подъездах, который будет завершен до 10 июля.
«Режим вероятного ЧС на доме снят, все жители вернулись в свои квартиры, занимаются ремонтами. Очень хочется верить, что такого больше не повторится», — пишет в своем Телеграм-канале глава города Максим Афанасьев.
Напомним, что взрыв газа на пятом этаже дома произошел вечером 1 октября. В результате взрыва возник пожар, который охватил крышу здания. Три человека пострадали, одного из них доставили в Тюмень в крайне тяжелом состоянии.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области планируют снять запрет на посещение лесов. Особый противопожарный режим действует в регионе с 5 апреля.