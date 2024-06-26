Рыболовный скандал! Тюменца с огромным судаком из Туры коллеги обвинили в обмане

Тюменский рыбак выловил огромного судака и разгневал коллег по промыслу

Сюжет Рыбалка

Тюменский рыбак во время промысла выловил огромного судака весом в более чем семь килограммов. Своим достижением мужчина решил похвастаться в соцсетях, но поздравлять коллегу по промыслу спешили немногие. Рыбака уличили во лжи, и не без оснований.