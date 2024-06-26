Рыболовный скандал! Тюменца с огромным судаком из Туры коллеги обвинили в обмане

Posted 26 июня, 12:15
Published 26 июня, 12:15
Modified 26 июня, 12:15
Updated 26 июня, 12:15
Информацию о своем улове рыбак Игорь выложил в группу «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети Вконтакте. По словам рыбака, это не единственный судак такого размера, которого можно поймать в Туре.
«Тура заработала, рекорд побит. Точку не скажу там еще 8 таких стоит мне на месяц хватит рекорды перебивать», — пишет автор поста.
Однако поздравлять с побитым рекордом и хорошим уловом мужчину стали немногие. Некоторые коллеги по промыслу не поверили тому, что такого судака можно выловить в Туре, обвинив автора поста во лжи.
«Лодка под вами штокер 505, а водоем выдает задний план за вами. Кто был на нем тот его легко узнает. Если не хотите называть водоем, что наверное правильно, так не называйте. Но зачем писать что это Тура?»
«Слева на заднем плане видны портовые краны. Иртыш у Тобольска. Или фотомонтаж».
«Вроде взрослые люди чему детей своих научат…. если действительно враньё, то позорище…», — пишут пользователи паблика в комментариях.
При этом сам автор поста тоже ответил комментариями на возмущения других рыбаков, отметив, что готов сделать забор и анализ воды, который всем докажет, что это приток реки Тура.
«Единственное что хочу сказать в свое оправдание. Это то что я кайфанул знатно, до сих пор рука болит от подсечки, Кто не верит, могу воду привезти, химанализ покажет схожесть с Турой по составу воды», — пишет автор поста.
«Ну что вы сразу нападать на рыбака, эмоции фарт, такая рыба…запутался немного в отчёте, Надо помочь подсказать, что ошибка».
«На Туре в черте города в глухих коряжниках ещё больше стоят, но тяжело без обрыва вытащить их, уводят под коряги и плиты» — пишут сторонники автора поста.
Чтобы убедиться в том, что реальное это фото или нет, корреспонденты «Нашего города» дали оценить фотографию дизайнеру. Он пришел к выводу, что фото липовое. Автор поста пошутил над коллегами по промыслу.
Очевидна разность света на самом мужчине и на рыбе, к тому же очень неестественно он ее держит. Видно, что рыбу вырезали с более светлого снимка и вставили в этот», — вынес вердикт дизайнер Владимир Исоев.
Да и в целом трудно поверить, что в обмелевшей Туре можно обнаружить подобные экземпляры. Ее уровень опустился уже до отметки ниже одного метра.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени резко подорожала платная рыбалка. Стоимость выловленной рыбы доходит до десятков тысяч.