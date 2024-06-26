РЭО: В РФ начнут выпускать мебель из вторсырья методом 3D-печати

Буцаев также рассказал, что основным материалом для производства мебели на новом заводе станет древесно-полимерный композит, что является уникальным решением для России. ДПК представляет собой смесь отходов древесного производства (древесной муки) и переработанного полиэтилена или ПЭТа, которая по ощущениям и запаху напоминает дерево. Ранее никто в России не занимался таким производством. Глава РЭО заявил, что компания с интересом будет наблюдать за становлением этого проекта, так как мини-завод является еще одним шагом, который приближает страну к созданию экономики замкнутого цикла.