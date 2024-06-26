РЭО: В РФ начнут выпускать мебель из вторсырья методом 3D-печати

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В его цехах будут выпускать предметы интерьера, мебель, а также сами FGF (гранульные) 3D-принтеры для печати из ДПК.
Открытие мини-завода компании TrashBack посетил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он напомнил, что импортозамещение является одним из основных направлений деятельности РЭО. С начала реформы долю отечественного оборудования в отрасли нарастили до более чем 90%. Об этом информирует NewsNN.
Буцаев также рассказал, что основным материалом для производства мебели на новом заводе станет древесно-полимерный композит, что является уникальным решением для России. ДПК представляет собой смесь отходов древесного производства (древесной муки) и переработанного полиэтилена или ПЭТа, которая по ощущениям и запаху напоминает дерево. Ранее никто в России не занимался таким производством. Глава РЭО заявил, что компания с интересом будет наблюдать за становлением этого проекта, так как мини-завод является еще одним шагом, который приближает страну к созданию экономики замкнутого цикла.
Согласно открытым источникам, до недавнего времени производство ДПК существовало только в Нидерландах.
Генеральный директор TrashBack Алексей Маслов отметил, что производство из ДПК методом 3D-печати является инновационным и перспективным направлением для России. Из ДПК можно изготавливать мебель, предметы интерьера, уличную мебель, а в будущем даже дома. ДПК на 70% состоит из древесной муки, поэтому он ощущается и пахнет как дерево, добавил Маслов.
Во время официального визита глава РЭО осмотрел цех, где производятся изделия на крупноформатных FGF-принтерах, а также цех по переработке вторичных материалов.
В настоящее время деятельность компании связана с печатью изделий из гранул вторичного полистирола, включая предметы интерьера и мебель: вазы, подставки, тумбочки, стулья, осветительные приборы и другие. Также TrashBack предлагает решения из вторичного полистирола для уличного дизайна: фонари, урны и лавочки.