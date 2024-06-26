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Перинатальный центр Тюмени наказали за смерть неродившегося ребенка

Перинатальный центр Тюмени наказали за смерть неродившегося ребенка

26 июня 2024, 08:57
Фото: 1MI
В Тюмени у женщины на 39-й недели беременности погиб еще не родившийся ребенок. Женщину с повышенным давлением положили в отделение патологии беременных, однако самой патологии не выявили, что привело к трагедии.

Информацию приводит прокуратура Тюменской области. Как выяснилось, женщину на последних месяцах беременности доставили в перинатальный центр с повышенным давлением. После беременную определили в отделение патологий, но никаких проблем не нашли. А на следующий день зафиксировали внутриутробную смерть ребенка, который при этом патологий не имел.

Родители, потерявшие ребенка, обратились в прокуратуру. Ведомство, рассмотрев их обращение, установило, что услуги, оказанные женщине были выполнены халатно, поскольку центр имел все возможности, чтобы определить степень патологии и спасти ребенка.

В результате прокуратура потребовала выплатить паре 1,2 миллиона рублей компенсации. Суд требование ведомства удовлетворил.

Ранее сообщалось о том, что Детский сад в Тюменской области попал на крупную сумму из-за травмы ребенка.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Прокуратура#Новости тюмени
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