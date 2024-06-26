Перинатальный центр Тюмени наказали за смерть неродившегося ребенка

Информацию приводит прокуратура Тюменской области. Как выяснилось, женщину на последних месяцах беременности доставили в перинатальный центр с повышенным давлением. После беременную определили в отделение патологий, но никаких проблем не нашли. А на следующий день зафиксировали внутриутробную смерть ребенка, который при этом патологий не имел.