Перинатальный центр Тюмени наказали за смерть неродившегося ребенка

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Информацию приводит прокуратура Тюменской области. Как выяснилось, женщину на последних месяцах беременности доставили в перинатальный центр с повышенным давлением. После беременную определили в отделение патологий, но никаких проблем не нашли. А на следующий день зафиксировали внутриутробную смерть ребенка, который при этом патологий не имел.
Родители, потерявшие ребенка, обратились в прокуратуру. Ведомство, рассмотрев их обращение, установило, что услуги, оказанные женщине были выполнены халатно, поскольку центр имел все возможности, чтобы определить степень патологии и спасти ребенка.
В результате прокуратура потребовала выплатить паре 1,2 миллиона рублей компенсации. Суд требование ведомства удовлетворил.
Ранее сообщалось о том, что Детский сад в Тюменской области попал на крупную сумму из-за травмы ребенка.