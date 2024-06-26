Пекарня за 200 миллионов рублей стала самым дорогим продаваемым бизнесом в Тюмени

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Updated Сегодня, 03:46
В Тюмени самым дорогим выставленным на продажу готовым бизнесом стало хлебопекарное производство за 200 миллионов рублей в микрорайоне Матмасы. Оно работает круглосуточно, а в состав комплекса входят сама пекарня, цех и холодный склад, рассказали эксперты «Авито» РБК Тюмень.
На втором месте — банно-оздоровительный комплекс за 120 миллионов рублей. В нем расположены шесть бань, три из них — с бассейнами. Третье место заняло мебельное производство за 90 миллионов в микрорайоне Казарово. В стоимость включено все оборудование.
На четвертом месте по стоимости — компания, которая занимается эвакуацией автомобилей. Покупатель получит семь эвакуаторов, штат из 10 сотрудников и контракты с банками. Заплатить за этот бизнес нужно 45 миллионов рублей.
Замкнул пятерку лидеров магазин одежды и обуви за 37 миллионов рублей. В нем есть все необходимое оборудование, также новый владелец получит клиентскую базу, контакты поставщиков и остатки товара.
Руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на «Авито» Илья Дудковский отметил, что в последнее время готовым бизнесом интересуются не только предприниматели, но и обычные люди.
«Популярность предпринимательства связана с уменьшением барьеров для входа в бизнес благодаря появлению новых рыночных сегментов, изменению финансирования проектов, например, увеличению привлекательности для инвесторов и партнеров, развитию сектора франшиз и изменению рынка труда. При этом население стремится разнообразить источники дохода, в том числе и через небольшие самостоятельные проекты, которые идут в дополнение к основной работе», — пояснил Дудковский.
Ранее «Наш город» писал, что продавцы квартир в Тюмени увеличили размер скидок в два раза. Таким образом они пытаются завлечь покупателей.