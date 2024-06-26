Пекарня за 200 миллионов рублей стала самым дорогим продаваемым бизнесом в Тюмени

На втором месте — банно-оздоровительный комплекс за 120 миллионов рублей. В нем расположены шесть бань, три из них — с бассейнами. Третье место заняло мебельное производство за 90 миллионов в микрорайоне Казарово. В стоимость включено все оборудование.