Очень удобно, мужики! Тюменский губернатор Моор, признался, что он подкаблучник

Информация о том, что Александр Моор считает себя подкаблучником, сразу разлетелась по соцсетям. Видео с выступления губернатора публикует телеграм-канал «Темы Тюмени». Как рассказал глава региона, быть подкаблучником очень удобно, поскольку это позволяет избегать лишних конфликтов с женой.