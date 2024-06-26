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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Губернатор Тюменской области Моор, признался, что он подкаблучник

Очень удобно, мужики! Тюменский губернатор Моор, признался, что он подкаблучник

26 июня 2024, 13:59
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области Моор, признался, что он подкаблучник

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на форуме «Утро» решил откровенно поговорить с посетителями, рассказав о своих отношениях с женой

Информация о том, что Александр Моор считает себя подкаблучником, сразу разлетелась по соцсетям. Видео с выступления губернатора публикует телеграм-канал «Темы Тюмени». Как рассказал глава региона, быть подкаблучником очень удобно, поскольку это позволяет избегать лишних конфликтов с женой.

При этом Моор отметил, что мужчина все равно должен делать первый шаг в примирении со второй половиной, даже если знает, что прав.

Хоть я и козерог, никогда не упираюсь по этому поводу, потому что люблю свою жену. И каждый день все сильнее, — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось о том, что Александр Моор вошел в десятку рейтинга глав российских регионов.

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