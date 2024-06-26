Очень удобно, мужики! Тюменский губернатор Моор, признался, что он подкаблучник

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Информация о том, что Александр Моор считает себя подкаблучником, сразу разлетелась по соцсетям. Видео с выступления губернатора публикует телеграм-канал «Темы Тюмени». Как рассказал глава региона, быть подкаблучником очень удобно, поскольку это позволяет избегать лишних конфликтов с женой.
При этом Моор отметил, что мужчина все равно должен делать первый шаг в примирении со второй половиной, даже если знает, что прав.
Хоть я и козерог, никогда не упираюсь по этому поводу, потому что люблю свою жену. И каждый день все сильнее, — рассказал губернатор.
Ранее сообщалось о том, что Александр Моор вошел в десятку рейтинга глав российских регионов.