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Лихач в Тюмени разбился и вылетел через лобовое стекло, удирая от ДПС

Лихач в Тюмени разбился и вылетел через лобовое стекло, удирая от ДПС

26 июня 2024, 07:41
Фото: 1MI
В Тюмени сотрудники ДПС задержали пьяного лихача из Кургана, который решил попытаться сбежать от инспекторов. В результате он разбил машину и чуть не погиб сам.
Сюжет
ДТП

Информацию о задержанном пьяном водителе передает Управление ГИБДД по Тюменской области. Заметили инспекторы машину лихача на улице Широтная, где потребовали у водителя остановиться. Тот, не отреагировав на требование, решил попробовать оторваться и прибавил скорость. В ходе короткой погони лихач не вписался в поворот, влетел в дерево, разбив машину и вылетел через лобовое стекло.

К счастью, мужчина серьезно не пострадал, отделавшись только наложенными на голову швами. Как выяснилось, задержанным оказался житель Курганской области, который приехал в Тюмень в гости к дочери, однако поссорился с родственниками и ушел из их дома. От горя решил выпить и поехать обратно домой.

Фото: УГИБДД по Тюменской области

На мужчину составили 4 протокола о нарушениях — за езду на красный, нарушение скоростного режима, невыполнение законного требования сотрудника полиции и вождение в состоянии алкогольного опьянения. При этом водитель свою вину признал, был вежлив и сказал, что испугался, поэтому попытался оторваться от преследования.

После оказания медицинской помощи водителя отпустили домой.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Погоня
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