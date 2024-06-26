Лихач в Тюмени разбился и вылетел через лобовое стекло, удирая от ДПС

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Информацию о задержанном пьяном водителе передает Управление ГИБДД по Тюменской области. Заметили инспекторы машину лихача на улице Широтная, где потребовали у водителя остановиться. Тот, не отреагировав на требование, решил попробовать оторваться и прибавил скорость. В ходе короткой погони лихач не вписался в поворот, влетел в дерево, разбив машину и вылетел через лобовое стекло.
К счастью, мужчина серьезно не пострадал, отделавшись только наложенными на голову швами. Как выяснилось, задержанным оказался житель Курганской области, который приехал в Тюмень в гости к дочери, однако поссорился с родственниками и ушел из их дома. От горя решил выпить и поехать обратно домой.
На мужчину составили 4 протокола о нарушениях — за езду на красный, нарушение скоростного режима, невыполнение законного требования сотрудника полиции и вождение в состоянии алкогольного опьянения. При этом водитель свою вину признал, был вежлив и сказал, что испугался, поэтому попытался оторваться от преследования.
После оказания медицинской помощи водителя отпустили домой.
Ранее сообщалось о том, что Трасса смерти Тюмень — Ханты-Мансийск вошла список самых опасных автодорог.