Лихач в Тюмени разбился и вылетел через лобовое стекло, удирая от ДПС

К счастью, мужчина серьезно не пострадал, отделавшись только наложенными на голову швами. Как выяснилось, задержанным оказался житель Курганской области, который приехал в Тюмень в гости к дочери, однако поссорился с родственниками и ушел из их дома. От горя решил выпить и поехать обратно домой.