Килограммы красной икры из Казахстана не пустили в Тюменскую область

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В Тюменскую область не пропустили фургон с красной икрой из Казахстана. Транспорт был остановлен на пограничном пункте в селе Казанское, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
В фургоне находились 2.5 килограмма лососевой икры, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Продукцию вернули отправителю.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменскую область пытались ввезти кумыс из Казахстана. Напиток был разлит по бутылкам из-под «Кока-Колы».