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Килограммы красной икры из Казахстана не пустили в Тюменскую область

Килограммы красной икры из Казахстана не пустили в Тюменскую область

26 июня 2024, 08:13
Фото: 1MI
Подозрительную икру обнаружили при досмотре фургона на пограничном пункте в селе Казанское. Ее вернули отправителю.

В Тюменскую область не пропустили фургон с красной икрой из Казахстана. Транспорт был остановлен на пограничном пункте в селе Казанское, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

В фургоне находились 2.5 килограмма лососевой икры, на которую отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Продукцию вернули отправителю.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменскую область пытались ввезти кумыс из Казахстана. Напиток был разлит по бутылкам из-под «Кока-Колы».

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Казахстан#Продукты#Россельхознадзор#Продукты питания
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