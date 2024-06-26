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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Друид обвинил экоактивистов в плохой игре сборной Англии

Друид обвинил экоактивистов в плохой игре сборной Англии

26 июня 2024, 10:22
Фото: stonehenge-stone-circle.co.uk
На Евро-2024 английская сборная смогла забить лишь два гола в трех матчах. Чтобы помочь своим соотечественникам улучшить результаты, друид Артур Пендрагон решил обратиться за поддержкой к древним духам.

Однако его планам помешало осквернение Стоунхенджа экоактивистами.

Как сообщает newkhakasiya.online, друид обвинил климатических активистов в слабой игре англичан, поскольку они обсыпали Стоунхендж — главный археологический памятник Великобритании — оранжевым порошком. Таким образом активисты выразили протест против добычи ископаемого топлива.

Пендрагон полагает, что действия активистов нарушили связь с духами и затруднили передачу мыслей футболистам.

70-летний Артур Пендрагон до того, как стать друидом, служил в армии. В 1986 году он провозгласил себя реинкарнацией короля Артура и с тех пор проводит обряды и общается с духами Стоунхенджа.

Экоактивисты были арестованы за свои действия. Власти страны назвали их поступок позорным.

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