Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Однако его планам помешало осквернение Стоунхенджа экоактивистами.
Как сообщает newkhakasiya.online, друид обвинил климатических активистов в слабой игре англичан, поскольку они обсыпали Стоунхендж — главный археологический памятник Великобритании — оранжевым порошком. Таким образом активисты выразили протест против добычи ископаемого топлива.
Пендрагон полагает, что действия активистов нарушили связь с духами и затруднили передачу мыслей футболистам.
70-летний Артур Пендрагон до того, как стать друидом, служил в армии. В 1986 году он провозгласил себя реинкарнацией короля Артура и с тех пор проводит обряды и общается с духами Стоунхенджа.
Экоактивисты были арестованы за свои действия. Власти страны назвали их поступок позорным.