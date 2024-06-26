Дорогу возле тюменского озера Алебашево закроют до конца лета. КАРТА

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Тюмени с 26 июня по 31 августа из-за ремонта моста будет перекрыта дорога в районе озера Алебашево. Ограничения затронут часть улицы Алебашевской на участке от Солнечного проезда до улицы Газовиков, сообщили в администрации города.
На период работ на участке от Дружбы до Газовиков будет организовано двустороннее движение. На Солнечный проезд можно будет попасть с Алебашевской. Также перекрытый участок можно будет объехать по Мельникайте, Дружбы и 50 лет Октября.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на три недели перекроют улицу Рижскую. Там пройдет капремонт участка тепловой сети.