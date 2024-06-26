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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Тюмени до 31 августа закроют дорогу возле озера Алебашево

Дорогу возле тюменского озера Алебашево закроют до конца лета. КАРТА

26 июня 2024, 09:12
Фото: 1MI

В Тюмени до 31 августа закроют дорогу возле озера Алебашево

В районе озера будет проводиться ремонт моста. Для автомобилистов организуют альтернативные пути объезда.

В Тюмени с 26 июня по 31 августа из-за ремонта моста будет перекрыта дорога в районе озера Алебашево. Ограничения затронут часть улицы Алебашевской на участке от Солнечного проезда до улицы Газовиков, сообщили в администрации города.

Фото: Администрация Тюмени

На период работ на участке от Дружбы до Газовиков будет организовано двустороннее движение. На Солнечный проезд можно будет попасть с Алебашевской. Также перекрытый участок можно будет объехать по Мельникайте, Дружбы и 50 лет Октября.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на три недели перекроют улицу Рижскую. Там пройдет капремонт участка тепловой сети.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ограничения#Ремонт дорог#Ограничение движения
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