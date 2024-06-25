Знакомимся с Конституцией в новом маршруте #Кудабежать в Тюмени

Дальше на пути гигантская свеча. Стела из бетона, мрамора и гранита посвящена погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это часть мемориального комплекса на площади Памяти. Высота конструкции — 29 метров. На самой вершине стеклянный кристалл, в котором находится мощная лампа. Ее свет видно издалека. Имена всех тюменцев, которые погибли на фронте — а их было более 6,5 тысячи, увековечены на мемориальных табличках.