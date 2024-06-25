Знакомимся с Конституцией в новом маршруте #Кудабежать в Тюмени

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
От сквера Десантников доезжаем до церкви Святого благоверного князя Димитрия Донского, расположенного в парке им. Губкина. Этот храм имеет статус «воинского», построили его по инициативе солдатских матерей Тюменским отделением Национального военного фонда. Место для храма было выбрано не случайно. Рядом на Аллее Славы есть мемориал солдатам, погибшим в Афганистане. Церковь символично освятили в день, когда в православном календаре отмечают Димитриевскую родительскую субботу.
Дальше на пути гигантская свеча. Стела из бетона, мрамора и гранита посвящена погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это часть мемориального комплекса на площади Памяти. Высота конструкции — 29 метров. На самой вершине стеклянный кристалл, в котором находится мощная лампа. Ее свет видно издалека. Имена всех тюменцев, которые погибли на фронте — а их было более 6,5 тысячи, увековечены на мемориальных табличках.
Следующий пункт — площадь Конституции по улице Мельникайте. Правила дорожного движения не нарушайте, здесь особо чтят закон. Ведь появилась площадь с легкой руки местных юристов в честь 20-летия празднования принятия главного документа страны. Здесь уже можно бросить якорь и погулять по скверу. Велопрогулка подошла к концу.