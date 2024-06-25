Замдиректора «Баланс Девелопмент» — в полуфинале Всероссийского конкурса управленцев

В 2024 году в конкурсе приняли участие 18 тысяч 438 человек из 73 регионов России: 14 республик, 3 автономных округа, 7 краёв, 46 областей и 3 города как самостоятельные субъекты Российской Федерации. Больше всего заявок на участие было подано из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ЯНАО, Краснодарского края и Омской области. Очный финал уже по традиции состоится в преддверии Дня строителя с 8 по 11 августа 2024 года в Волгограде. В нем примут участие представители более десяти зарубежных стран: Китая, Мьянмы, Ирана, Южно-Африканской Республики, Турции, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов и других.