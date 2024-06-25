Замдиректора «Баланс Девелопмент» — в полуфинале Всероссийского конкурса управленцев

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В полуфинал престижного конкурса из более чем 18 тысяч участников прошли только 300 человек. Все полуфиналисты соберутся в «Волгоград-Арене», чтобы принять участие в групповых и индивидуальных оценочных мероприятиях, форсайт-сессиях с ключевыми лицами строительной отрасли РФ и торжественном награждении победителей IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». По итогам мероприятий планируется сформировать кадровый резерв управленческой отрасли и создать экспертные рабочие группы для ее устойчивого развития. Победители проекта станут частью профессионального сообщества талантливых и перспективных управленцев.
Отметим, событие организовано Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Главная его цель — выявить и поддержать лидеров организаций и предприятий строительной и жилищно-коммунальной отраслей, повысить престиж этих сфер в российском обществе через публичную демонстрацию профессиональных достижений и лидерских качеств участников. Открытый конкурс управленцев проводится среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организациях строительной сферы на руководящих позициях.
В 2024 году в конкурсе приняли участие 18 тысяч 438 человек из 73 регионов России: 14 республик, 3 автономных округа, 7 краёв, 46 областей и 3 города как самостоятельные субъекты Российской Федерации. Больше всего заявок на участие было подано из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ЯНАО, Краснодарского края и Омской области. Очный финал уже по традиции состоится в преддверии Дня строителя с 8 по 11 августа 2024 года в Волгограде. В нем примут участие представители более десяти зарубежных стран: Китая, Мьянмы, Ирана, Южно-Африканской Республики, Турции, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов и других.
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