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Замдиректора «Баланс Девелопмент» — в полуфинале Всероссийского конкурса управленцев

Замдиректора «Баланс Девелопмент» — в полуфинале Всероссийского конкурса управленцев

25 июня 2024, 04:00
Фото: «Баланс Девелопмент»
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Заместитель директора по развитию тюменской строительной компании «Баланс Девелопмент» Анастасия Михайловна Лымарь прошла в полуфинал IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

В полуфинал престижного конкурса из более чем 18 тысяч участников прошли только 300 человек. Все полуфиналисты соберутся в «Волгоград-Арене», чтобы принять участие в групповых и индивидуальных оценочных мероприятиях, форсайт-сессиях с ключевыми лицами строительной отрасли РФ и торжественном награждении победителей IV Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». По итогам мероприятий планируется сформировать кадровый резерв управленческой отрасли и создать экспертные рабочие группы для ее устойчивого развития. Победители проекта станут частью профессионального сообщества талантливых и перспективных управленцев.

Отметим, событие организовано Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов. Главная его цель — выявить и поддержать лидеров организаций и предприятий строительной и жилищно-коммунальной отраслей, повысить престиж этих сфер в российском обществе через публичную демонстрацию профессиональных достижений и лидерских качеств участников. Открытый конкурс управленцев проводится среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организациях строительной сферы на руководящих позициях.

Заместитель директора по развитию тюменской строительной компании «Баланс Девелопмент» Анастасия Михайловна Лымарь.Заместитель директора по развитию тюменской строительной компании «Баланс Девелопмент» Анастасия Михайловна Лымарь.
Заместитель директора по развитию тюменской строительной компании «Баланс Девелопмент» Анастасия Михайловна Лымарь.
Фото: «Баланс Девелопмент»

В 2024 году в конкурсе приняли участие 18 тысяч 438 человек из 73 регионов России: 14 республик, 3 автономных округа, 7 краёв, 46 областей и 3 города как самостоятельные субъекты Российской Федерации. Больше всего заявок на участие было подано из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ЯНАО, Краснодарского края и Омской области. Очный финал уже по традиции состоится в преддверии Дня строителя с 8 по 11 августа 2024 года в Волгограде. В нем примут участие представители более десяти зарубежных стран: Китая, Мьянмы, Ирана, Южно-Африканской Республики, Турции, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кубы, Объединенных Арабских Эмиратов и других.

Контакты компании «Баланс Девелопмент»:

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Строительство жилья#Тюменская область#Россия#Конкурсы#Строительный бизнес#Застройщики#Волгоград#Управленцы#День строителя
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