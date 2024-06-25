Время возможностей: жителей Тюменской области приглашают на ярмарку трудоустройства

Posted 25 июня, 12:45
Published 25 июня, 12:45
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Мероприятие состоится 28 июня с 10:00 до 15:00 во всех городах и районных центрах области. В Тюмени под ярмарку организована площадка в спортивном комплексе «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60); в Тобольске — в ТРЦ «Жемчужина Сибири»; в Ишиме — в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ.
Принять участие в ярмарке может любой желающий, кто находится в поиске работы иди планирует сменить сферу деятельности. Свои вакансии в этот день представят свыше 300 региональных компаний и предприятий.
«У гостей ярмарки будет уникальная возможность пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей и получить консультацию по вопросам обучения, трудоустройства и открытия собственного дела. Консультанты Кадрового центра и Центра „Мой бизнес“ помогут спланировать карьеру и сделать первый шаг к открытию собственного дела», — пояснили в ведомстве.
Также в рамках Всероссийской ярмарки на площадке СК «Центральный» в Тюмени запланировано проведение деловой части — круглого стола по вопросам трудоустройства участников СВО и членов их семей.
По словам организаторов, на ярмарку можно приходить всей семьей. Пока взрослые будут знакомиться с вакансиями и работодателями, дети смогут принять участие в мастер-классах и других активностях.
Напомним, в Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составляет меньше процента. По сравнению с другими регионами уровень напряженности на рынке труда в Тюменской области ниже средних показателей по Уральскому федеральному округу, и по России в целом.