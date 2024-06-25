Время возможностей: жителей Тюменской области приглашают на ярмарку трудоустройства

Мероприятие состоится 28 июня с 10:00 до 15:00 во всех городах и районных центрах области. В Тюмени под ярмарку организована площадка в спортивном комплексе «Центральный» (ул. Орджоникидзе, 60); в Тобольске — в ТРЦ «Жемчужина Сибири»; в Ишиме — в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ.