Вдоль по набережной! История Тюмени в новом маршруте #Кудабежать

Но пора в путь. Выныриваем из прошлого в настоящее. Маршрут проходит по уникальному месту — единственной в России 4-уровневой набережной. Внизу ярусы из мрамора, сверху зеленые зоны, скульптуры и фонтаны. Не пропустите мост Влюбленных! Набережная находится в историческом центре города, рядом место, где была основана Тюмень, и выход на крупнейшую улицу города — улицу Революции. Но мы не сворачиваем, едем прямиком к еще одному памятнику архитектуры, внесенному в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.