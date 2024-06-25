Вдоль по набережной! История Тюмени в новом маршруте #Кудабежать

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Старт у Свято-Троицкого мужского монастыря. Это старейший храм Тюмени. Его построили еще в начале XVII века на Затюменском мысе недалеко от Ямской слободы. Первое деревянное здание сгорело, и в 1715 году с разрешения Петра I монахи восстановили его из камня. Это было большой редкостью, так как каменное строительство в то время было привилегией Северной столицы.
После революции монастырь избежал участи многих церквей. Его не стали разрушать, все потому, что в 1947 году вышел указ об охране памятников архитектуры. Благодаря этому мы можем полюбоваться старинным строением. Сейчас это действующий белокаменный храм. Его барочные фасады ослепляют своей роскошью, глаз не оторвать.
Но пора в путь. Выныриваем из прошлого в настоящее. Маршрут проходит по уникальному месту — единственной в России 4-уровневой набережной. Внизу ярусы из мрамора, сверху зеленые зоны, скульптуры и фонтаны. Не пропустите мост Влюбленных! Набережная находится в историческом центре города, рядом место, где была основана Тюмень, и выход на крупнейшую улицу города — улицу Революции. Но мы не сворачиваем, едем прямиком к еще одному памятнику архитектуры, внесенному в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.
Это Контора пароходства А. В. Колмакова. Двухэтажное здание входило в комплекс пристанционных сооружений на берегу реки Туры конца ХIХ — начала ХХ века. Его владелец, тюменский купец 1-й гильдии судовладелец Антон Колмаков использовал часть здания как контору, а часть — как складские помещения. С пристани сюда подвозили товар и оставляли на хранение. В 2016 году здание отреставрировали и отдали под молодежный центр «Контора пароходства». Здесь всегда происходит что-то интересное, можно спешиться с двухколесного коня и заглянуть на огонек.