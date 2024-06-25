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Вдоль по набережной! История Тюмени в новом маршруте #Кудабежать

Вдоль по набережной! История Тюмени в новом маршруте #Кудабежать

25 июня 2024, 05:16
Фото: 1MI
Чтобы прикоснуться к прошлому, нужно крутить педали. Маршрут «Набережный» в Тюмени — для тех, кто интересуется историей. Вставайте пораньше, чтобы не спешить и спокойно осмотреться по сторонам.

Старт у Свято-Троицкого мужского монастыря. Это старейший храм Тюмени. Его построили еще в начале XVII века на Затюменском мысе недалеко от Ямской слободы. Первое деревянное здание сгорело, и в 1715 году с разрешения Петра I монахи восстановили его из камня. Это было большой редкостью, так как каменное строительство в то время было привилегией Северной столицы.

После революции монастырь избежал участи многих церквей. Его не стали разрушать, все потому, что в 1947 году вышел указ об охране памятников архитектуры. Благодаря этому мы можем полюбоваться старинным строением. Сейчас это действующий белокаменный храм. Его барочные фасады ослепляют своей роскошью, глаз не оторвать.

Фото: 1MI

Но пора в путь. Выныриваем из прошлого в настоящее. Маршрут проходит по уникальному месту — единственной в России 4-уровневой набережной. Внизу ярусы из мрамора, сверху зеленые зоны, скульптуры и фонтаны. Не пропустите мост Влюбленных! Набережная находится в историческом центре города, рядом место, где была основана Тюмень, и выход на крупнейшую улицу города — улицу Революции. Но мы не сворачиваем, едем прямиком к еще одному памятнику архитектуры, внесенному в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Фото: 1MI

Это Контора пароходства А. В. Колмакова. Двухэтажное здание входило в комплекс пристанционных сооружений на берегу реки Туры конца ХIХ — начала ХХ века. Его владелец, тюменский купец 1-й гильдии судовладелец Антон Колмаков использовал часть здания как контору, а часть — как складские помещения. С пристани сюда подвозили товар и оставляли на хранение. В 2016 году здание отреставрировали и отдали под молодежный центр «Контора пароходства». Здесь всегда происходит что-то интересное, можно спешиться с двухколесного коня и заглянуть на огонек.

  • Дистанция: ≈ 4,4 км
  • Время: 23 минуты в среднем темпе
  • Сложность: не требует подготовки
Видео: 1MI
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
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