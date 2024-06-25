В Тюменской области подросток без прав на мопеде убил свою бабушку

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Информацию о ДТП опубликовали в Управлении ГИБДД по Тюменской области. Инспекторы выяснили, что внук, будучи за рулем мопеда, хотел довести бабушку до магазина. При этом прав на управление он не имел.
В итоге, водитель не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии на месте от травм погибла 59-летняя бабушка водителя. Сам 17-летний юноша не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что Водитель BMW с крутыми номерами устроил массовое ДТП в Тюмени. Сам после аварии он остался с разбитым носом.