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Published Сегодня, 11:41

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Updated Сегодня, 11:43

В Тюменской области подросток без прав на мопеде убил свою бабушку

В Тюменской области подросток без прав на мопеде убил свою бабушку

25 июня 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ялуторовском районе на трассе перевернулся мопед с двумя пассажирами — 17-летним водителем, не имеющим прав и его бабушкой. Внук не справился с управлением. В результате аварии женщина умерла.
Сюжет
ДТП

Информацию о ДТП опубликовали в Управлении ГИБДД по Тюменской области. Инспекторы выяснили, что внук, будучи за рулем мопеда, хотел довести бабушку до магазина. При этом прав на управление он не имел.

В итоге, водитель не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии на месте от травм погибла 59-летняя бабушка водителя. Сам 17-летний юноша не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что Водитель BMW с крутыми номерами устроил массовое ДТП в Тюмени. Сам после аварии он остался с разбитым носом.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Авария
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