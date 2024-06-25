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В Тюмени прозвучали сирены

В Тюмени прозвучали сирены. Кто не услышал их?

25 июня 2024, 05:55
Фото: 1MI

В Тюмени прозвучали сирены

В этот раз гул систем оповещения услышали практически во всех районах областной столицы. По словам горожан, отчетливо был слышен звук в центре города, на КПД, на Червишевском тракте, в Восточном и Заречном микрорайонах, на Лесобазе, в районе Дома Обороны, лесопарка «Затюменский», Широтной.

Практически не услышали никаких звуков жители частного сектора в районе улицы Чернышевского, Московского тракта, микрорайонов Правобережный, Видный, Новопатрушево, Дружба.

Видео: ЧС Тюмень
«Если бы не читал объявление, то не понял бы, что это сирена. Если будет включен ТВ или музыка, ничего не будет слышно. Все сейчас в наушниках, от сирены толку нет», — отметил тюменский общественник Алексей Савоськин.

Напомним, ранее проверку систем оповещения в городах Тюменской области проводили 6 марта 2024 года. Тогда о тихом гуле сирен сообщали жители Дома Обороны, Березняков, КПД, Червишевского тракта, в Восточного микрорайона.

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