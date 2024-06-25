В Тюмени прозвучали сирены. Кто не услышал их?

В Тюмени прозвучали сирены

В этот раз гул систем оповещения услышали практически во всех районах областной столицы. По словам горожан, отчетливо был слышен звук в центре города, на КПД, на Червишевском тракте, в Восточном и Заречном микрорайонах, на Лесобазе, в районе Дома Обороны, лесопарка «Затюменский», Широтной.