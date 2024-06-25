В Тюмени прозвучали сирены. Кто не услышал их?

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Практически не услышали никаких звуков жители частного сектора в районе улицы Чернышевского, Московского тракта, микрорайонов Правобережный, Видный, Новопатрушево, Дружба.
«Если бы не читал объявление, то не понял бы, что это сирена. Если будет включен ТВ или музыка, ничего не будет слышно. Все сейчас в наушниках, от сирены толку нет», — отметил тюменский общественник Алексей Савоськин.
Напомним, ранее проверку систем оповещения в городах Тюменской области проводили 6 марта 2024 года. Тогда о тихом гуле сирен сообщали жители Дома Обороны, Березняков, КПД, Червишевского тракта, в Восточного микрорайона.