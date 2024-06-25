В центре Ишима заметили взрослую лосиху, отдыхавшую на остановке. Видео

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Очевидцы засняли лосиху и выложили в ишимскую группу «Ишим Переслушано» Вконтакте. Как оказалась лосиха в центре города неизвестно, однако до того, как она испугалась людей, было видно, что в Ишиме она уже достаточно давно, поскольку не стесняется устроить себе не большой привал прямо недалеко от дороги.
Как пишут пользователи социальных сетей, на этой дороге периодически появляются дикие животные, до этого здесь же пробегала дикая лиса.
Ранее сообщалось о том, что тюменец попал в больницу после столкновения с лосем. По сообщениям врачей, мужчине очень повезло, после таких ситуаций, люди обычно не выживают.