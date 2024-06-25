В центре Ишима заметили взрослую лосиху, отдыхавшую на остановке. Видео

Очевидцы засняли лосиху и выложили в ишимскую группу «Ишим Переслушано» Вконтакте. Как оказалась лосиха в центре города неизвестно, однако до того, как она испугалась людей, было видно, что в Ишиме она уже достаточно давно, поскольку не стесняется устроить себе не большой привал прямо недалеко от дороги.