В массовый замес на тюменской «трассе смерти» попали сразу три машины из Сургута

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Информацию о ДТП публикует Управление ГИБДД по Тюменской области. Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля «Лада» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой гранта». Ту от удара выкинуло на проезжую часть, где она зацепила проезжавшую по встречке «Тойоту».
В результате аварии в больницу доставлен водитель «Лады», а также два его пассажира. Остальным участникам ДТП госпитализация не понадобилась.
Ранее сообщалось о еще одном ДТП в Тюменской области. Там 17-летний внук перевернулся на мопеде. В результате аварии погиб пассажир — его бабушка.