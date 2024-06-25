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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В массовую аварию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск попали три машины из Сургута

В массовый замес на тюменской «трассе смерти» попали сразу три машины из Сургута

25 июня 2024, 11:52
Фото: 1MI

В массовую аварию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск попали три машины из Сургута

На участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись сразу три машины, ехавшие из Сургута. Пострадали три человека.
Сюжет
ДТП

Информацию о ДТП публикует Управление ГИБДД по Тюменской области. Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля «Лада» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой гранта». Ту от удара выкинуло на проезжую часть, где она зацепила проезжавшую по встречке «Тойоту».

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В результате аварии в больницу доставлен водитель «Лады», а также два его пассажира. Остальным участникам ДТП госпитализация не понадобилась.

Ранее сообщалось о еще одном ДТП в Тюменской области. Там 17-летний внук перевернулся на мопеде. В результате аварии погиб пассажир — его бабушка.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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