В массовый замес на тюменской «трассе смерти» попали сразу три машины из Сургута

Информацию о ДТП публикует Управление ГИБДД по Тюменской области. Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля «Лада» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой гранта». Ту от удара выкинуло на проезжую часть, где она зацепила проезжавшую по встречке «Тойоту».