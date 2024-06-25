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Modified Сегодня, 08:17

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В Италии представили работающий на мусоре суперкар

В Италии представили работающий на мусоре суперкар

25 июня 2024, 08:17
Фото: bertone.it
Итальянский дизайнерский дом Bertone представил в Монако уникальный суперкар GB110. Ключевой особенностью люксового автомобиля является топливо, получаемое из переработанных пластиковых отходов.

Под капотом этого итальянского суперкара установлен 10-цилиндровый, турбированный V-образный двигатель объемом 5,2 литра, мощностью 1124 лошадиные силы. Эксперты считают, что мотор машина получила от Lamborghini, пишет newkhakasiya.online.

Также известно, что машина оснащена семиступенчатой автоматической коробкой и тормозами, которые устанавливаются на гоночные автомобили (карбон-керамическими). Снаряженная масса суперкара составляет 1422 килограмма, а максимальная скорость — 350 км/ч. До сотни, правда, машина добирается довольно долго — за 12,9 секунды.

Bertone заявляет, что выпустит ограниченную серию из 33 экземпляров GB110. Интерьер каждого автомобиля будет максимально индивидуализирован под требования владельца. Цена на новинку будет доступна только потенциальным покупателям-миллионерам.

#Общество
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