В Италии представили работающий на мусоре суперкар

Также известно, что машина оснащена семиступенчатой автоматической коробкой и тормозами, которые устанавливаются на гоночные автомобили (карбон-керамическими). Снаряженная масса суперкара составляет 1422 килограмма, а максимальная скорость — 350 км/ч. До сотни, правда, машина добирается довольно долго — за 12,9 секунды.