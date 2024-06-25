В Тюмени гудят сирены, а горожане бронируют базы отдыха и не могут взять ипотеку

Сегодня в Тюмени вновь прошла проверка систем оповещения. И как это часто бывает, не все услышали громкий гул. Жители частного сектора в районе улицы Чернышевского, районов Московского тракта, микрорайонов Правобережный, Видный, Ново-Патрушево и Дружбы сообщили о том, что до них звук не дошел.