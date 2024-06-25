УСТЭК помогла разработать проект схемы теплоснабжения Тюмени

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Мероприятие объединило в себе 46 человек, в том числе представителей Тюменской городской думы, сотрудников теплосетевых компаний, заинтересованных юридических лиц, а также неравнодушных горожан. В ходе встречи участники обсудили проект схемы теплоснабжения, высказали свои замечания и предложения. Так, в актуализированной редакции Схемы приведено описание 31 зоны единой теплоснабжающей организации, которые подлежат изменениям. Самой большой является зона № 1, в нее входит 73 системы теплоснабжения. Также будет продолжена работа по реконструкции и модернизации существующих котельных в целях поддержания эксплуатационного ресурса и повышения эффективности их работы. В 2024–2025 годах планируется реконструировать 4 муниципальных котельных АО «УСТЭК», еще 24 котельных — до 2040 года.
Наша с вами задача — поддерживать схему теплоснабжения актуальной. В первую очередь, при обеспечении качественного и комфортного теплоснабжения. Понятно, что итоговый результат — это, в первую очередь, всегда комфорт горожан, — рассказал заместитель главы города Тюмени, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау.
Отметим, реализация системных мероприятий позволит обеспечить техническую возможность подключения новых потребителей до 2040 года с тепловой нагрузкой 599 Гкал/ч.
Проект актуализированной схемы теплоснабжения размещен на официальном портале Администрации города Тюмени в разделе «Департамент городского хозяйства / Теплоснабжение / Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тюмень на период 2024–2040 гг.». Уже совсем скоро он будет направлен в Министерство энергетики Российской Федерации для утверждения.