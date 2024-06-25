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Тюменский подрядчик выиграл грант под снос домов, представив фальшивые документы

Тюменский подрядчик выиграл грант под снос домов, представив фальшивые документы

25 июня 2024, 15:27
Фото: 1MI
Один из крупных тюменских подрядчиков получил многомиллионные контракты в Тюменской области, предоставив для своей победы в тендере подложные документы. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Информацию прокуратура передала корреспондентам URA.RU. Как выяснилось, компания ООО «Промышленные Технологии — Сибирь» получила многомиллионные контракты на снос домов, предоставив подложные документы, которые принесли ей победу. Прокуратура же потребовала аннулировать сделки и потребовала вернуть полученные компанией на снос домов полученные 40 миллионов рублей.

Чтобы получить деньги и выиграть тендер, компания выставила на торги подложные документы с липовым опытом работы компании в этой сфере. Это и позволило получить деньги на снос домов в Тюменской области.

После того, как схема вскрылась, прокуратура пошла в арбитражный суд с требованием возместить деньги. По двум эпизодам подложных документов взыскало ведомство по 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что школьнице из Тюмени обещана компенсация в 150 тысяч рублей от ее школы. На уроке физкультуры она сломала позвоночник.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Прокуратура#Новости тюмени#Скандалы
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