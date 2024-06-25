РЭО назвал имена амбассадоров престижной «Зеленой премии — 2024»

По словам Буцаева, в программу уже вошли 16 кандидатов, занявших высшие места в номинации «Общественные проекты». Те, кому интересна работа с общественностью, зачастую более активны и могут находить нестандартные подходы к людям. Поэтому, отметил Буцаев, роль амбассадоров для них подходит как ни для кого другого, передает newsnn.ru.