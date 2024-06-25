РЭО назвал имена амбассадоров престижной «Зеленой премии — 2024»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
По словам Буцаева, в программу уже вошли 16 кандидатов, занявших высшие места в номинации «Общественные проекты». Те, кому интересна работа с общественностью, зачастую более активны и могут находить нестандартные подходы к людям. Поэтому, отметил Буцаев, роль амбассадоров для них подходит как ни для кого другого, передает newsnn.ru.
Задача амбассадоров в том, чтобы привлечь для участия в «Зеленой премии» как можно больше частных лиц, детских учреждений, общественных и природоохранных организаций, волонтеров, предпринимателей и чиновников.
Первыми амбассадорами стали Яна Хотиенко (волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова (проект «Водорослям крышка!»), Владислав Шаврин (образовательный фестиваль «Все циклично»), Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»), Вера Кузьмина (проект «Эколокатор»), Екатерина Щербинина (проект «Новокузнецк Экологичный») и другие. Всего в список вошли 16 экоактивистов из разных регионов страны.
По результатам их работы будет сформирован рейтинг с учетом количества презентаций, слушателей, публикаций в соцсетях и формате мероприятий. Наиболее активные получат поддержку и будут награждены памятными подарками в рамках РЭФ-2024. Программа продлится до 1 ноября 2024 года.