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Updated Сегодня, 12:15

Под Тобольском малолетний водитель без прав сбил девочку и скрылся с места ДТП

Под Тобольском малолетний водитель без прав сбил девочку и скрылся с места ДТП

25 июня 2024, 12:15
Фото: 1MI
В Тобольском районе малолетний лихач, севший за руль без прав, сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку, после чего решил сбежать с места ДТП.
Сюжет
ДТП

Информацию об аварии приводит Управление ГИБДД по Тюменской области. Произошло все в селе Байкалово. Малолетний водитель в возрасте 16 лет, не имея прав, сел за руль машины и двигался по улице Ленина. Там же дорогу переходила 14-летняя девочка. Сбил водитель ее на пешеходном переходе.

После аварии юный водитель решил сбежать с места аварии. Полицейские его быстро нашли. При этом сама девочка получила несерьезные травмы. Лихача и его родителей уже привлекли к административной ответственности.

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