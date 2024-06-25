Под Тобольском малолетний водитель без прав сбил девочку и скрылся с места ДТП

Информацию об аварии приводит Управление ГИБДД по Тюменской области. Произошло все в селе Байкалово. Малолетний водитель в возрасте 16 лет, не имея прав, сел за руль машины и двигался по улице Ленина. Там же дорогу переходила 14-летняя девочка. Сбил водитель ее на пешеходном переходе.