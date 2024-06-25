Под Тобольском малолетний водитель без прав сбил девочку и скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Информацию об аварии приводит Управление ГИБДД по Тюменской области. Произошло все в селе Байкалово. Малолетний водитель в возрасте 16 лет, не имея прав, сел за руль машины и двигался по улице Ленина. Там же дорогу переходила 14-летняя девочка. Сбил водитель ее на пешеходном переходе.
После аварии юный водитель решил сбежать с места аварии. Полицейские его быстро нашли. При этом сама девочка получила несерьезные травмы. Лихача и его родителей уже привлекли к административной ответственности.
Ранее сообщалось о том, что трасса Тюмень — Ханты-Мансийск вошла в список самых опасных автодорог.