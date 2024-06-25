По царским следам! Новый маршрут #Кудабежать пролегает по местам, где когда-то бывал

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Когда-то на этот причал прибыл Николай II с семьей. Отсюда под охраной трехсот красноармейцев они должны были пересесть на корабль «Русь», чтобы отправиться в ссылку в Тобольск. Перед этим императорская семья провела ночь в здании пароходства. Поэтому именно здесь заложили мемориал. На лодке в полный рост установлены фигуры всех членов царской семьи. А в самом здании расположился музей, где хранятся старинные поклонные кресты и даже якорь, поднятый со дна Туры. Строение заслуживает внимания. До революции это было правление Западно-Сибирского пароходства, которое развивал известный купец и меценат И. И. Игнатов. Для нужд предприятия он проложил железнодорожные пути вдоль Туры, ведущие к причалу напротив пароходства.
А наш путь ведет к церкви Симеона Богоприимца. Когда-то здесь был детский приют, его построил на собственные средства купец первой гильдии Семен Трусов. Любопытно, что к зданию был пристроен специальный желобок, в котором оставляли подкидышей. В советское время его закрыли, а здание отдали под нужды партийной школы. Но в 1999-м вернули епархии, сейчас это действующий храм.
Полюбовались? Тогда вперед к еще одному чуду — церкви Спаса Нерукотворного Образа. Сначала церковь была частью Тюменского кремля. Но так как выполнена она была из дерева, из-за большого пожара сгорела. После этого в городе было решено начать каменное строительство. Здание дважды реконструировали. Сейчас церковь считается одной из самых красивых в Тюмени, это памятник архитектуры. Здание представляет собой сплав «сибирского барокко» — это видно по фигурным купольным покрытиям и многочисленным ярусам, — а также «русского» стиля. Маршрут закончен, поэтому можно заглянуть внутрь — на втором этаже увидите фрагмент старинной росписи.