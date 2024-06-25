По царским следам! Новый маршрут #Кудабежать пролегает по местам, где когда-то бывал

Когда-то на этот причал прибыл Николай II с семьей. Отсюда под охраной трехсот красноармейцев они должны были пересесть на корабль «Русь», чтобы отправиться в ссылку в Тобольск. Перед этим императорская семья провела ночь в здании пароходства. Поэтому именно здесь заложили мемориал. На лодке в полный рост установлены фигуры всех членов царской семьи. А в самом здании расположился музей, где хранятся старинные поклонные кресты и даже якорь, поднятый со дна Туры. Строение заслуживает внимания. До революции это было правление Западно-Сибирского пароходства, которое развивал известный купец и меценат И. И. Игнатов. Для нужд предприятия он проложил железнодорожные пути вдоль Туры, ведущие к причалу напротив пароходства.