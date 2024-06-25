На севере Тюменской области ребенка насмерть раздавил лифт

Информацию о несчастном случае передает СК РФ по ХМАО. Как выяснилось, произошло все в одном из торговых центров города Урай. Шахта грузового лифта была открыта, а сам механизм поднимал лифт наверх с первого этажа. В этот момент ребенок попытался запрыгнуть на платформу лифта, но его зажало между лифтом и дверьми, ведущими в шахту.