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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

На севере Тюменской области ребенка насмерть раздавил лифт

На севере Тюменской области ребенка насмерть раздавил лифт

25 июня 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
На севере Тюменской области — в городе Урай, расположенном в ХМАО, насмерть раздавил лифт 11-летнего ребенка. От полученных травм он скончался на месте.

Информацию о несчастном случае передает СК РФ по ХМАО. Как выяснилось, произошло все в одном из торговых центров города Урай. Шахта грузового лифта была открыта, а сам механизм поднимал лифт наверх с первого этажа. В этот момент ребенок попытался запрыгнуть на платформу лифта, но его зажало между лифтом и дверьми, ведущими в шахту.

Лифт при этом не остановился и продолжил движение, раздавив ребенка заживо. Он скончался на месте от полученных травм. Сейчас делом занимаются следователи Югры. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось о том, что тюменец прыгнул с крыши дома и разбился насмерть. До сих пор выясняется, суицид это был или нет.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Гибель детей#Гибель человека#Лифт#Гибель
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