На севере Тюменской области ребенка насмерть раздавил лифт

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Информацию о несчастном случае передает СК РФ по ХМАО. Как выяснилось, произошло все в одном из торговых центров города Урай. Шахта грузового лифта была открыта, а сам механизм поднимал лифт наверх с первого этажа. В этот момент ребенок попытался запрыгнуть на платформу лифта, но его зажало между лифтом и дверьми, ведущими в шахту.
Лифт при этом не остановился и продолжил движение, раздавив ребенка заживо. Он скончался на месте от полученных травм. Сейчас делом занимаются следователи Югры. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось о том, что тюменец прыгнул с крыши дома и разбился насмерть. До сих пор выясняется, суицид это был или нет.