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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Тюмени задержали мошенника, укравшего у пенсионеров пять миллионов рублей

Мошенник из Тюмени, укравший 5 миллионов у пенсионеров, спрятался в Беларуси

25 июня 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени задержали мошенника, укравшего у пенсионеров пять миллионов рублей

В Тюмени задержали мошенника, обокравшего несколько пенсионеров и попытавшегося скрыться за рубежом. После он надеялся, что его забудут и вернулся обратно на родину.

О задержании афериста сообщает Управление УМВД по Тюменской области. Работал мошенник по схеме «Ваш родственник попал в беду» и выступал курьером. Пока кураторы задержанного накручивали жертв и убеждали передать им деньги, чтобы спасти жизнь или спасти от уголовного преследования их родственников — курьер эти деньги забирал из домов жертв, а после — перечислял своим работодателям на официальные счета.

Общая сумма ущерба составила пять миллионов рублей. Задержанному позволили оставить себе процент от выручки. Это один миллион.

Понимая, что его могут начать искать, 19-летний мошенник решил скрыться в другой стране. На месяц он уехал в Беларусь, прячась в Минске. После он решил, что его, скорее всего, забыли и приехал обратно в Тюмень, где был задержан. Сейчас он заключен под стражу, грозит ему до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, что мошенники похитили у тюменцев более 50 миллионов рублей за неделю.

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