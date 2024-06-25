Мошенник из Тюмени, укравший 5 миллионов у пенсионеров, спрятался в Беларуси

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
О задержании афериста сообщает Управление УМВД по Тюменской области. Работал мошенник по схеме «Ваш родственник попал в беду» и выступал курьером. Пока кураторы задержанного накручивали жертв и убеждали передать им деньги, чтобы спасти жизнь или спасти от уголовного преследования их родственников — курьер эти деньги забирал из домов жертв, а после — перечислял своим работодателям на официальные счета.
Общая сумма ущерба составила пять миллионов рублей. Задержанному позволили оставить себе процент от выручки. Это один миллион.
Понимая, что его могут начать искать, 19-летний мошенник решил скрыться в другой стране. На месяц он уехал в Беларусь, прячась в Минске. После он решил, что его, скорее всего, забыли и приехал обратно в Тюмень, где был задержан. Сейчас он заключен под стражу, грозит ему до 8 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о том, что мошенники похитили у тюменцев более 50 миллионов рублей за неделю.