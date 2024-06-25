Мошенник из Тюмени, укравший 5 миллионов у пенсионеров, спрятался в Беларуси

Понимая, что его могут начать искать, 19-летний мошенник решил скрыться в другой стране. На месяц он уехал в Беларусь, прячась в Минске. После он решил, что его, скорее всего, забыли и приехал обратно в Тюмень, где был задержан. Сейчас он заключен под стражу, грозит ему до 8 лет тюрьмы.