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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Марсианские пейзажи в Тюмени! Маршрут #Кудабежать откроет новые места для прогулок

Марсианские пейзажи в Тюмени! Маршрут #Кудабежать откроет новые места для прогулок

25 июня 2024, 05:08
Фото: 1MI
Есть ли жизнь на Марсе или нет, мы пока не узнаем. На далекую планету туристов туда еще пока не возят. Но увидеть космические пейзажи можно и на земле. Для этого вставайте с дивана и крутите педали по маршруту «Огненный карьер».

Начнем с промышленной территории. Это место возле ТЭЦ-2 — будто идеальные декорации для съемок марсианской саги. Сеть железных дорог, заброшенные здания, заболоченная местность и ярко-рыжее озеро. Сюда когда-то сливали производственные отходы. В них было большое содержание железа, которое и окрасило воду и почву в огненные тона. Довершают картину лесные массивы, окружающие территорию. Помимо созерцания сможете набрать грибов, а еще поохотиться на ящериц. Правда, добраться сюда непросто, дорога грунтовая, да и есть риск встретить диких собак.

Фото: 1MI

Поэтому крутите педали быстрее, в сторону следующей точки маршрута. Осенью здесь все пестрит ярко-оранжевыми красками. Сквер и название имеет подходящее — Рябиновый. В ближайшем будущем его планируют благоустроить, пока же он больше походит на пустырь, зато пешеходы не мешают на пути и ничто не отвлекает от велопрогулки.

Фото: 1MI

Добавляем скорости и мчим до Лесного пруда. Это водоем посреди соснового бора. Это вполне себе цивилизованное место, где в летнюю пору не протолкнуться. Кажется, вся Тюмень собирается у водоема. Здесь можно задержаться, прогулка подошла к концу. Так что если хочется освежиться, паркуемся у ближайшего дерева и с разбега окунаемся в воду.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 5,1 км
  • Время: 27 минут в среднем темпе
  • Сложность: подойдет даже тем, кто давно не крутил педали
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
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