Марсианские пейзажи в Тюмени! Маршрут #Кудабежать откроет новые места для прогулок

Есть ли жизнь на Марсе или нет, мы пока не узнаем. На далекую планету туристов туда еще пока не возят. Но увидеть космические пейзажи можно и на земле. Для этого вставайте с дивана и крутите педали по маршруту «Огненный карьер».

Начнем с промышленной территории. Это место возле ТЭЦ-2 — будто идеальные декорации для съемок марсианской саги. Сеть железных дорог, заброшенные здания, заболоченная местность и ярко-рыжее озеро. Сюда когда-то сливали производственные отходы. В них было большое содержание железа, которое и окрасило воду и почву в огненные тона. Довершают картину лесные массивы, окружающие территорию. Помимо созерцания сможете набрать грибов, а еще поохотиться на ящериц. Правда, добраться сюда непросто, дорога грунтовая, да и есть риск встретить диких собак. Фото: 1MI Поэтому крутите педали быстрее, в сторону следующей точки маршрута. Осенью здесь все пестрит ярко-оранжевыми красками. Сквер и название имеет подходящее — Рябиновый. В ближайшем будущем его планируют благоустроить, пока же он больше походит на пустырь, зато пешеходы не мешают на пути и ничто не отвлекает от велопрогулки. Фото: 1MI Добавляем скорости и мчим до Лесного пруда. Это водоем посреди соснового бора. Это вполне себе цивилизованное место, где в летнюю пору не протолкнуться. Кажется, вся Тюмень собирается у водоема. Здесь можно задержаться, прогулка подошла к концу. Так что если хочется освежиться, паркуемся у ближайшего дерева и с разбега окунаемся в воду. Фото: 1MI Дистанция: ≈ 5,1 км

Время: 27 минут в среднем темпе

Сложность: подойдет даже тем, кто давно не крутил педали