Марсианские пейзажи в Тюмени! Маршрут #Кудабежать откроет новые места для прогулок

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Начнем с промышленной территории. Это место возле ТЭЦ-2 — будто идеальные декорации для съемок марсианской саги. Сеть железных дорог, заброшенные здания, заболоченная местность и ярко-рыжее озеро. Сюда когда-то сливали производственные отходы. В них было большое содержание железа, которое и окрасило воду и почву в огненные тона. Довершают картину лесные массивы, окружающие территорию. Помимо созерцания сможете набрать грибов, а еще поохотиться на ящериц. Правда, добраться сюда непросто, дорога грунтовая, да и есть риск встретить диких собак.
Поэтому крутите педали быстрее, в сторону следующей точки маршрута. Осенью здесь все пестрит ярко-оранжевыми красками. Сквер и название имеет подходящее — Рябиновый. В ближайшем будущем его планируют благоустроить, пока же он больше походит на пустырь, зато пешеходы не мешают на пути и ничто не отвлекает от велопрогулки.
Добавляем скорости и мчим до Лесного пруда. Это водоем посреди соснового бора. Это вполне себе цивилизованное место, где в летнюю пору не протолкнуться. Кажется, вся Тюмень собирается у водоема. Здесь можно задержаться, прогулка подошла к концу. Так что если хочется освежиться, паркуемся у ближайшего дерева и с разбега окунаемся в воду.