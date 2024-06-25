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Posted 25 июня, 06:15

Published 25 июня, 06:15

Modified 25 июня, 06:17

Updated 25 июня, 06:17

Легковушку, которую насквозь пробил столб возле ТЦ «Вояж», выставили на продажу

25 июня 2024, 06:15

В Тюмени продают Lada, которую насквозь пробил столб возле ТЦ «Вояж»

Сюжет
ДТП
В Тюмени выставили на продажу за 450 тысячи рублей Lada Granta, попавшую в конце мая в жуткую аварию на мосту «Стрела». На легковушку упал столб в районе ТРЦ «Галерея Вояж» и пробил ее насквозь.

В объявлении указано, что авто оснащено механической коробкой передач, мощность двигателя 90 л.с, год выпуска — 2023.

«Битый. Был новым автомобилем», — также отмечено в описании.

Заметим, стоимость новой Lada Granta сегодня варьируется от 926 тысяч до 1 миллиона 67 тысяч рублей. Цена зависит от комплектации, аксессуаров и т. д.

Напомним, ДТП на мосту «Стрела» произошло 21 мая. Грузовик, который перевозил павильон «Фрукты», задел трос, вследствие чего упали два столба. Один из них прошел через Granta, повреждения также получили еще три автомобиля. К счастью, водитель Lada Granta, 23-летняя девушка, не пострадала.

Ее молодой человек, узнав об аварии примчался к месту происшествия с обручальным кольцом и сделал тюменке предложение. На минувшей неделе пара сыграла свадьбу.

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