Легковушку, которую насквозь пробил столб возле ТЦ «Вояж», выставили на продажу

Напомним, ДТП на мосту «Стрела» произошло 21 мая. Грузовик, который перевозил павильон «Фрукты», задел трос, вследствие чего упали два столба. Один из них прошел через Granta, повреждения также получили еще три автомобиля. К счастью, водитель Lada Granta, 23-летняя девушка, не пострадала.