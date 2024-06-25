Казаки в Тюмени! Встречаем служилых в новом маршруте #Кудабежать

По ровной поверхности едем в сторону озера Оброчного. Водоем находится в черте города, это старица реки Туры, с которой озеро связывает небольшой канал-приток. Особенность озера в том, что вода круглый год теплая. Секрет не в природных особенностях. Просто с ТЭЦ сюда сливают воду. Это не мешает некоторым здесь рыбачить. В озере водятся карась серебряный, елец, судак, щука, чебак, окунь. А есть особо смелые, кто купается в водоеме. Хотя здесь это запрещено. А вот любоваться пейзажами не возбраняется. Тем более что прогулка здесь может быть комфортной.