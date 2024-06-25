Казаки в Тюмени! Встречаем служилых в новом маршруте #Кудабежать

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Вспомним об этом, отправляясь на велопрогулку по маршруту «Казачьи луга». Скульптуру, посвященную первопроходцам, установили в одноименном сквере в честь 440-й годовщины образования Сибирского казачьего войска. За этот проект проголосовали жители Тюмени. Заодно местные власти благоустроили сквер: разбили газоны, обновили детскую площадку и установили фонтаны, отремонтировали дорожки. Поэтому не придется ехать по кочкам.
По ровной поверхности едем в сторону озера Оброчного. Водоем находится в черте города, это старица реки Туры, с которой озеро связывает небольшой канал-приток. Особенность озера в том, что вода круглый год теплая. Секрет не в природных особенностях. Просто с ТЭЦ сюда сливают воду. Это не мешает некоторым здесь рыбачить. В озере водятся карась серебряный, елец, судак, щука, чебак, окунь. А есть особо смелые, кто купается в водоеме. Хотя здесь это запрещено. А вот любоваться пейзажами не возбраняется. Тем более что прогулка здесь может быть комфортной.
Вдоль озера построили набережную, где есть пешеходные и велодорожки. По ним с ветерком и комфортом направляемся на встречу с драконом, который охраняет парк Российско-корейской дружбы. Это существо в Корее считается символом удачи и благополучия. Колорит парку добавляют традиционные корейские беседки — кёнпходэ. В теплое время года здесь всегда что-то цветет. Ландшафтные дизайнеры особым образом подобрали растительность. Можно не спешить и насладиться ароматами, поскольку маршрут подошел к концу.