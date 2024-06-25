nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Казаки в Тюмени! Встречаем служилых в новом маршруте #Кудабежать

Казаки в Тюмени! Встречаем служилых в новом маршруте #Кудабежать

25 июня 2024, 06:02
Фото: 1MI
Крутим педали навстречу… Прошлому. История Сибири связана с казачеством. Именно они осваивали эти земли.

Вспомним об этом, отправляясь на велопрогулку по маршруту «Казачьи луга». Скульптуру, посвященную первопроходцам, установили в одноименном сквере в честь 440-й годовщины образования Сибирского казачьего войска. За этот проект проголосовали жители Тюмени. Заодно местные власти благоустроили сквер: разбили газоны, обновили детскую площадку и установили фонтаны, отремонтировали дорожки. Поэтому не придется ехать по кочкам.

Фото: 1MI

По ровной поверхности едем в сторону озера Оброчного. Водоем находится в черте города, это старица реки Туры, с которой озеро связывает небольшой канал-приток. Особенность озера в том, что вода круглый год теплая. Секрет не в природных особенностях. Просто с ТЭЦ сюда сливают воду. Это не мешает некоторым здесь рыбачить. В озере водятся карась серебряный, елец, судак, щука, чебак, окунь. А есть особо смелые, кто купается в водоеме. Хотя здесь это запрещено. А вот любоваться пейзажами не возбраняется. Тем более что прогулка здесь может быть комфортной.

Фото: 1MI

Вдоль озера построили набережную, где есть пешеходные и велодорожки. По ним с ветерком и комфортом направляемся на встречу с драконом, который охраняет парк Российско-корейской дружбы. Это существо в Корее считается символом удачи и благополучия. Колорит парку добавляют традиционные корейские беседки — кёнпходэ. В теплое время года здесь всегда что-то цветет. Ландшафтные дизайнеры особым образом подобрали растительность. Можно не спешить и насладиться ароматами, поскольку маршрут подошел к концу.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 6,6 км
  • Время: 35 минут в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто предпочитает короткие расстояния
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
Подпишитесь
Зачем им целые диаспоры? В Тюмени вновь накаляется межнациональный конфликт
Сегодня, 08:10
«Вышка» в 2024 году: в каких вузах Тюмени самое дешевое обучение?
Сегодня, 09:34
Китаец или ВАЗ? Какую машину выгоднее всего купить тюменцу в 2024 году
Сегодня, 09:49
Мечта исполнится! Как и где выгодно купить дом в Тюменской области в 2024 году?
Вчера, 13:00
Внимание на хиджаб: тюменским мусульманкам могут запретить носить платки
Сегодня, 08:56
«Волонтер с огнем в глазах»: на СВО погиб ефрейтор из Тюменской области
Сегодня, 08:01