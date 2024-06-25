Как выгодно приобретать продукты питания

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Перед каждым посещением торговой точки проверьте фактические остатки продуктов в доме и составьте список будущих покупок. В магазине сверяйтесь со списком и старайтесь не отвлекаться на спонтанные приобретения. Об этом пишет newia.ru.
Крайне нежелательно ходить по магазину со смартфоном в руках. Так вы чаще будете отвлекаться на звонки и сообщения, а следовательно, высок риск набрать больше, чем планировали ранее.
Никогда не ходите за продуктами голодными, поскольку именно голод заставляет вас покупать значительно больше продуктов, чем нужно.
Будьте осторожны со скидками. Многие товары из скидочной категории имеют, как правило, истекающий срок годности. Задумайтесь, нужна ли вам еда, которая через пару-тройку дней станет непригодной в пищу.
Старайтесь приобретать только сезонные овощи и фрукты, для этого отправляйтесь на овощебазы или рынки, там покупка обойдется вам действительно дешевле.
По-возможности не ходите в магазин с детьми. Очень тяжело сопротивляться детским желаниям и просьбам. В конечном итоге вы можете потратить значительно больше, чем планировали.
Лучше покупать продукты менее раскрученных брендов по причине того, что их качественный состав практически не отличается от состава товаров популярных марок.