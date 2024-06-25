Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
По информации пресс-службы компании, за последние десять лет было выделено свыше 400 миллионов рублей на социальные проекты и благотворительность. За последние три года на эти цели было потрачено 250 миллионов рублей, пишет Lenta.
Компания оказывает значительную поддержку молодым семьям, способствует развитию спорта, а также поддерживает образовательные и медицинские инициативы. В последние годы на улучшение жилищных условий молодых и малообеспеченных семей было направлено более 100 миллионов рублей, на развитие профессионального и детского спорта — свыше 120 миллионов, на восстановление церквей — почти 40 миллионов рублей и на образовательные и медицинские программы — около 25 миллионов рублей. Также на поддержку ветеранских и общественно-патриотических организаций было выделено более 65 миллионов рублей.
По словам декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве России Александра Шатилова, «Группа ГМС» не только является одним из ведущих игроков в машиностроении, но и активно ведет социальную и благотворительную деятельность.
За последние десять лет предприятия «Группы ГМС» уплатили в бюджеты всех уровней налоги на сумму 78 миллиардов рублей.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что новый бизнес «Группы ГМС» по технологиям переработки нефти и газа — наилучший образец социальной ответственности. Общая сумма налогов в бюджеты всех уровней, которые выплатили предприятия самой «Группы ГМС» за 10 лет (с 2014 года по настоящее время) вышла на уровень 78 миллиардов рублей.
Алексей Мухин также отметил, что создание «Группой ГМС» нового направления бизнеса «Технология переработки нефти и газа» можно считать примером социальной ответственности нового типа.
Компания обеспечивает сервисное обслуживание насосов, компрессоров и турбин иностранного производства, помогая избегать сбоев в работе крупных предприятий и целых отраслей в условиях международных санкций, что существенно влияет на наполнение государственного бюджета и выполнение социальных обязательств.
«Группа ГМС» имеет предприятия в различных регионах России, однако из-за санкций Украины и США ей пришлось отказаться от зарубежных активов. Компания сумела провести локализацию значительной части продукции на своих российских мощностях. В настоящее время все производственные активы находятся в Российской Федерации и Республике Беларусь.