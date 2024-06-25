«Группа ГМС» раскрыла свои благотворительные проекты

Компания оказывает значительную поддержку молодым семьям, способствует развитию спорта, а также поддерживает образовательные и медицинские инициативы. В последние годы на улучшение жилищных условий молодых и малообеспеченных семей было направлено более 100 миллионов рублей, на развитие профессионального и детского спорта — свыше 120 миллионов, на восстановление церквей — почти 40 миллионов рублей и на образовательные и медицинские программы — около 25 миллионов рублей. Также на поддержку ветеранских и общественно-патриотических организаций было выделено более 65 миллионов рублей.