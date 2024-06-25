Это законно? Школьник из района Тюмени своими руками собирает огнестрельное оружие

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Информацию о школьнике передает портал «Тюменское время». Речь идет о макетах реального оружия, которое 13-летний Сергей Киприн собирает по чертежам, найденным в интернете.
При этом подросток успел собрать уже 11 макетов реального оружия — среди них пистолет Макарова, АК-74СУ, автомат АС Вал и еще несколько реплик. Вдохновение, по словам школьника он почерпнул, смотря видео в интернете на похожую тему.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области задержали местного жителя. Он подделал удостоверение сотрудника ФСБ и хранил оружие незаконно.