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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Это законно? Школьник из района Тюмени своими руками собирает огнестрельное оружие

Это законно? Школьник из района Тюмени своими руками собирает огнестрельное оружие

25 июня 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney
В Викуловском районе подросток собирает огнестрельное оружие своими руками. Это пистолеты, автоматы и штурмовые винтовки.
Сюжет
Оружие

Информацию о школьнике передает портал «Тюменское время». Речь идет о макетах реального оружия, которое 13-летний Сергей Киприн собирает по чертежам, найденным в интернете.

При этом подросток успел собрать уже 11 макетов реального оружия — среди них пистолет Макарова, АК-74СУ, автомат АС Вал и еще несколько реплик. Вдохновение, по словам школьника он почерпнул, смотря видео в интернете на похожую тему.

Видео: Тюменское время

Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области задержали местного жителя. Он подделал удостоверение сотрудника ФСБ и хранил оружие незаконно.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Школьники#Новости тюмени#Оружие#Хобби#Огнестрельное оружие
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