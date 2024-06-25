Еще дороже? В Тюмени с начала июля вырастут тарифы на электроэнергию

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Как сообщается в опубликованном документе, вырасти тарифы должны минимум на 20 копеек за киловатт.
Для жителей сельской местности, а также горожан, чьи дома оборудованы электроплитами и электроотопительными установками либо чем-то одним из этого, одноставочный тариф вырастет с 2,43 руб./кВт*ч до 2,63 руб./кВт*ч. Для остальных категорий потребителей одноставочный тариф увеличится с 3,45 руб./кВт*ч до 3,75 руб./кВт*ч. Все тарифы указаны с учетом НДС. Первые платежки жители получат в августе.
При этом стоит отметить, что даже с повышением цен, в Тюмени электроэнергия остается одной из самых дешевых в стране. В среднем прирост одноставочного тарифа составит 8,7%. Сумма ежемесячного платежа, как и прежде, будет зависеть от объема электропотребления и вида тарифа. Поэтому при потреблении энергии в 200-300 киловатт в месяц — средняя стоимость должна составить около 450-500 рублей в сельской местности и около тысячи рублей для остальных категорий.
Ранее сообщалось, что в Тюмени впервые за долгое время выросла плата за капремонт. Ее не поднимали 10 лет.