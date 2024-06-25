Еще дороже? В Тюмени с начала июля вырастут тарифы на электроэнергию

При этом стоит отметить, что даже с повышением цен, в Тюмени электроэнергия остается одной из самых дешевых в стране. В среднем прирост одноставочного тарифа составит 8,7%. Сумма ежемесячного платежа, как и прежде, будет зависеть от объема электропотребления и вида тарифа. Поэтому при потреблении энергии в 200-300 киловатт в месяц — средняя стоимость должна составить около 450-500 рублей в сельской местности и около тысячи рублей для остальных категорий.